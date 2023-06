Marotta mette la freccia: bloccato il primo colpo estivo

L’Inter è pronta a piazzare il primo colpo. Prima però che Marotta possa affondare deve verificarsi una conduzione in casa nerazzurra.

L’Inter deve ancora giocare in match più importante della sua stagione. Dopo aver vinto la Coppa Italia ed essersi qualificato in Champions League, Simone Inzaghi è alla prese proprio con la finale di quest’ultima competizione. Di fronte il Manchester City di Guardiola, avversario tra i peggiori possibili, ma ciò non giustifica l’Inter dal non provarci.

Nel frattempo però Marotta guarda già al mercato, cercando di anticipare le possibili mosse delle avversarie e prevenire clamorosi buchi di rosa che si potrebbero verificare in casa nerazzurra. Una delle situazioni più in divenire in casa Inter riguarda il portiere con la probabile necessità di intervenire nel mercato in entrata. Già perché l’anno prossimo potrebbe cambiare il portiere titolare dei nerazzurri.

Handanovic, per comprensibili limiti anagrafici, non offre più il rendimento di qualche anno fa. Nel frattempo Onana, che è arrivato proprio per prendere i galloni del numero uno, ha scatenato l’interesse delle big d’Europa, con il Chelsea pronto a fare un’offerta non indifferente per portarlo a Londra. I Blues in estate vareranno, dopo una stagione disastrosa, una rivoluzione e puntano proprio a ripartire dal ruolo dell’estremo difensore.

Inter, Onana ai saluti: Marotta ha scelto il sostituto

Qualora dovesse arrivare la classica offerta irrinunciabile, e il Chelsea non è certo uno squadra che è restia a fare offerte irrinunciabili, l’Inter si troverebbe nella condizione di dover puntare ad un altro portiere per sostituire Andre Onana. Il nome caldo è quello di Guglielmo Vicario dell’Empoli il quale quest’anno ha disputato una buonissima stagione in Toscana ed è pronto al grande salto.

Su di lui c’è tantissima concorrenza. In Italia anche la Juventus ha messo gli occhi sull’estremo difensore dell’Empoli, ritenuto un prospetto ideale per il dopo Szczesny. Marotta però è pronto ad anticipare i rivali anche facendo valere un qualcosa che al momento la Juventus non è in grado di garantire: la partecipazione alla prossima Champions League.

Anzi, il dirigente nerazzurro potrebbe anche decidere di accelerare e iniziare a bloccare Vicario. D’altro canto l’Empoli ha fatto sapere che difficilmente farà sconti, ma la cifra tra i 15 e i 20 milioni dovrebbe essere facilmente alla portata dell’Inter. Il primo colpo per la prossima stagione è sempre più vicino.