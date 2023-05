Inter, ciao Gosens: il sostituto è… a 18 km!

Addio Robin Gosens: per il suo sostituto la “Beneamata” non deve fare molta strada, è ad appena 18 km da Milano

Il “LuLa park” (copyright di Romelu Lukaku) ha riaperto i battenti. Il 3-1 con cui l’Inter ha liquidato la pratica Atalanta, guadagnando così la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, porta le firme, oltre che di Nicolò Barella, di “Big Rom” e del “Toro” Martinez.

I “gemelli del gol” dello scudetto nerazzurro, due anni fa, si è, dunque, ricostituito. Non solo Lautaro Martinez, a quota 28 gol, di cui 21 in A, suo best career, in 55 apparizioni stagionali. Ma anche il gigante belga si sta riproponendo ai suoi abituali livelli. Non a caso, Simone Inzaghi, in vista della finale di Champions League contro il Manchester City, sarebbe orientato a inserire “Big Rom” nell’undici titolare al posto di uno Dzeko, apparso nervoso e poco lucido sotto porta nelle ultime uscite.

Tuttavia, da qui all’ultimo atto della “Coppa dalle grandi orecchie”, in calendario il 10 giugno all’Ataturk Olympic Stadium di Istanbul, c’è ancora tempo. E, come ha precisato il tecnico nerazzurro nel dopo-partita contro gli orobici, tutti i suoi ragazzi sono sotto osservazione.

Inter, ciao Gosens: il sostituto è Carlos Augusto

Motivo per il quale Inzaghi farà le sue valutazioni circa l’undici titolare da schierare contro i Citizens solo all’ultimo momento. Se, quindi, Inzaghi sfoglia la margherita, un altro nerazzurro ha già preso la sua decisione. Robin Gosens è ai saluti. Il calciatore è stato pagato molto, ma non ha mai reso secondo le aspettative. 4 gol in 47 presenze e una rivalità con Federico Dimarco che lo ha visto quasi sempre soccombere.

Con un contratto in scadenza nel 2026 e richieste dalla Germania, Beppe Marotta sarebbe intenzionato a monetizzare attraverso la cessione del tedesco per rimpinguare le asfittiche casse societarie anche perché per il suo erede non deve fare molta strada. Il dirigente è pronto al sostituto. Il suo potenziale sostituto gioca ad appena 18 km da Milano, in quel Monza che, salvatosi con largo anticipo, è una delle sorprese positive della stagione. L’identikit tracciato corrisponde a Carlos Augusto che, con 6 gol e 5 assist, è tra i migliori nel suo ruolo.

Tuttavia sulle tracce del brasiliano ci sono anche i cugini rossoneri che vantano una corsia privilegiata visto che patron e Ad del club brianzolo sono rispettivamente Silvio Berlusconi e Adriano Galliani che hanno scritto pagine memorabili della storia del Diavolo. Ciononostante, le strade del calciomercato, come quelle del Signore, sono infinite e non è escluso che il brasiliano possa prendere la strada che conduce all’Inter a cui tatticamente è più adatto.