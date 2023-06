Il tradimento è servito, lascia la Juve per una cifra monstre: i dettagli

Le prime manovre di calciomercato in casa Juve faranno discutere, ci sarà un trasferimento clamoroso che infiammerà la tifoseria.

I bianconeri dovranno fare necessariamente un sacrificio nelle prossime settimane, la situazione finanziaria non è per nulla rassicurante. Una cessione è in vista per la Juventus, una maxi offerta è pronta per uno dei titolari che non si lascerebbe benissimo con i tifosi.

La Juve del futuro partirà dalla convinzione di rivoluzionare la rosa. Non potrebbe essere altrimenti in questo momento della stagione, disputando le coppe europee in formato minore ma soprattutto dovendo dare ancora di più una sforbiciata ai conti della società. Non sarà il facile il compito che attenderà Cristiano Giuntoli (in caso di suo arrivo) un big dovrà andare via necessariamente.

Il direttore sportivo dovrà intanto piazzare ben quattro esuberi come McKennie, Zakaria, Arthur e Kulusevski, ma allo stesso tempo si concentrerà su una cessione clamorosa. I tifosi hanno mollato il top player bianconero, pensano che sia pronto a un tradimento sportivo vero e proprio.

Juve, un top player via con una maxi offerta

I conti bianconeri dovrebbero avere un maggior respiro andando a vendere uno dei leader della squadra, un calciatore che cercherà fortuna altrove dimenticando così gli ultimi mesi in bianconero. Le 17 sconfitte stagionali hanno avuto il loro peso, la Juventus ha mostrato poca competitività, e anche il rapporto con il tecnico Max Allegri non è qualcosa che induce all’ottimismo. Come riporta il Corriere della Sera, ci sarà un grande sacrificato tra i bianconeri: Dusan Vlahovic andrà al Bayern Monaco, i tedeschi sono fortemente interessati al centravanti serbo.

I bavaresi hanno vinto la Bundesliga senza una punta di ruolo e sanno che per conquistare il loro dodicesimo titolo di fila servirà ben altro, puntando su un centravanti corazzato e abituato a navigare nella tempesta. Le qualità di Vlahovic non si discutono, tanto che i tedeschi sono pronti a offrire 60 milioni di euro. La Juve, che lo pagò per circa 70 mln dalla Fiorentina, vorrebbe alzare decisamente la posta in palio, chiedendone addirittura 90.

Un accordo potrebbe trovarsi a metà, un po’ ricalcando quanto avvenne per De Ligt, anche se ora sono cambiati gli interlocutori di mercato. I bianconeri dovrebbero riempire poi il buco in attacco. Hojlund al posto di Vlahovic, l’Atalanta però non sembra concedere sconti. I bergamaschi vorrebbero 50 milioni di euro cash, qualcosa potrebbe essere levigato nel corso della trattativa proponendo qualche giovane come De Winter e Soulè.