Lautaro Martinez, scandalo al matrimonio: “colpa” di un suo compagno

Un vero e proprio scandalo durante le nozze di Lautaro Martinez. Tutta colpa di un suo compagno di squadra.

Uno dei protagonisti di questa stagione dell’Inter è stato senza dubbio Lautaro Martinez. L’attaccante argentino è di fatto uno dei leader della compagine nerazzurra, ed anche in questa fase finale sarà chiamato a guidare i suoi soprattutto nella finale di Champions League.

L’Inter dovrà affrontare il Manchester City in una partita tutt’altro che semplice da interpretare, soprattutto all’interno di una gara secca che può riservare sempre grandi sorprese. I ragazzi di Pep Guardiola, manco a dirlo, partono favoriti, ma è proprio sull’effetto “partita secca” che contano i tifosi della squadra italiana. Molto dipenderà anche dall’approccio dei giocatori più rappresentativi come Lautaro, evidentemente investiti di una responsabilità importante: riportare a Milano la coppa dalle grandi orecchie.

Le speranze ci sono, anche se devono fare ovviamente i conti con la realtà delle previsione che vedono il City super favorito per la vittoria finale della competizione. Per Lautaro sarà un banco di prova importante. In questi giorni l’attaccante ha avuto anche un altro evento molto importante che ha animato quest’annata cosi particolare. L’attaccante è infatti convolato a nozze con la compagna Agustina Gandolfo. Eppure, proprio durante le nozze è andato in scena quello che molti stanno definendo un vero e proprio scandalo.

Lautaro, durante le nozze sbuca il ‘tradimento’: tutti senza parole

Un evento, il matrimonio di Lautaro, che ha catalizzato l’attenzione mediatica sia in Argentina ma anche in Italia e non solo. Tanti gli invitati alle nozze, tra cui anche giocatori dell’Inter come Rumelu Lukaku che si è presentato con la nuova compagna Megan. Ma non è soltanto ‘Big Rom’ che in occasione delle nozze si è presentato con una nuova fidanzata.

E qui, direbbe qualcuno, casca l’asino. A creare scalpore è stato un compagno di nazionale di Lautaro, Alexis Mac Allister, che proprio al matrimonio ha ufficializzato la relazione con Ailen Cova. Insomma, è finita la storia con Camila Mayan che non l’ha presa proprio benissimo. La nota influencer, infatti, si è sfogata anche sui social ammettendo che non si sarebbe mai aspettata una cosa del genere.

Insomma, la storia tra lei e Mac Allister non è finita nel migliore dei modi. I due stavano insieme da cinque anni e vivevano in Inghilterra, ma la loro relazione ha trovato un doloroso epilogo per la donna.