Belen e Stefano, è davvero finita? La modella parla chiaro

La storia tra Belen e Stefano potrebbe essere finita. Tra voci di crisi e gossip su presunte rotture, a fare chiarezza è stata la modella.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono davvero in crisi? Il matrimonio tra la modella argentina e il noto showman napoletano è giunto al termine? Al momento poter dare una risposta definitiva è complicata. I diretti interessati, infatti, non si sbilanciano ufficialmente, nonostante da settimane i loro nomi siano tornati al centro di rumor di ogni genere sui rotocalchi rosa. A svelare la verità è però arrivato, nelle ultime ore, un indizio social forse definitivo. Ed è un indizio proveniente proprio da Belen, o da qualcuno a lei molto vicino.

Non è una novità che il rapporto tra Belen e Stefano finisca sulle prime pagine dei giornali. Da sempre al centro del gossip, i due coniugi si sono ormai abituati a questo tipo di ricostruzioni da parte delle riviste. Ogni loro momento di difficoltà, ogni loro silenzio inaspettato, può trasformarsi nel chiaro segnale di una crisi. Non sarà normale, ma è il gioco delle parti.

Certo, però, nelle ultime settimane i due non si erano impegnati particolarmente per far stare tranquilli i fan. Ad esempio, Belen aveva condiviso di recente sui social la foto di un libro che sta leggendo, Gli amori difficili. Per molti un chiaro segnale di come le cose con Stefano non stessero andando benissimo. A quanto pare, però, si sarebbe trattato solo di un falso allarme. A spazzare via ogni gossip è stato infatti un altro indizio social decisamente più importante. Ed è un indizio che porterebbe lì dove in questi giorni è puntato il cuore di Stefano: Napoli.

Belen e Stefano, la verità sul loro matrimonio: la modella allontana le voci di crisi

Come tutti sanno, Stefano sarà chiamato tra poche ore a vivere uno dei momenti più importanti della sua carriera. È stato scelto dal presidente De Laurentiis come conduttore della festa scudetto del 4 giugno. Sarà lui, al centro del palco del Maradona, a dirigere le operazioni di una serata spettacolare in cui si alterneranno sul palco tutte le più importanti personalità dello spettacolo di Napoli, e non solo.

In un giorno così importante, in cui tra l’altro dovrebbe essere raggiunto anche da Emma, sua storica ex, poteva mancare la moglie Belen? La risposta è no. E infatti nelle ultime ore la conferma è arrivata direttamente dai social. Al messaggio di una fan della showgirl, che raccontava di aver visto la modella con il figlio Santiago all’aeroporto, in direzione Napoli, è arrivato infatti, come conferma, il like di Veronica Cozzani, la mamma di Belen.

E come ulteriore conferma, poche ore dopo sono arrivate anche le Stories Instagram ufficiali della stessa showgirl argentina, che effettivamente si trova in questi giorni a Napoli. Può mai essere un caso? Molto difficile. Anzi, la sensazione è che sia proprio la conferma di come la crisi di queste settimane non sia stata altro che una forzatura giornalistica. Belen e Stefano sembrano infatti più innamorati che mai, e pronti a vivere con grande trasporto uno dei momenti più belli della loro vita.