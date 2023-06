Blitz vincente, sta per firmare Modric: dove giocherà

Luka Modric lascerà il Real Madrid al termine della stagione. Il campione croato ha ricevuto un’offerta irrinunciabile.

Il futuro di Luka Modric sembra essere lontano da Madrid. Nonostante i 38 anni, il campione croato non vuole assolutamente smettere di giocare a, a differenza delle stagioni passate, sta iniziando ad abbracciare l’idea di un calcio più tranquillo. Questa stagione ha disputato 51 totali partite siglando 6 reti e 6 assist.

Arrivato al Real Madrid dal Tottenham per una cifra quasi irrisoria (40 milioni di euro), Modric si è imposto fin da subito e oggi è considerato uno dei più forti centrocampisti di sempre. In 10 stagioni al Real Madrid ha conquistato 23 trofei, tra cui 5 Champions League e anche il pallone d’oro nel 2018.

Il croato non vuole dire basta alla sua carriera ricca di traguardo e soddisfazioni, e con il contratto in scadenza, vorrebbe continuare a giocare in un contesto che gli possa consentire di stare tranquillo e sereno per giocare anche con la sua nazionale in vista dei prossimi Europei nel 2024 e, perchè no, anche dei prossimi Mondiali nel 2026. Raggiungere un altro traguardo nazionale, dopo la finale raggiunta con la sua Croazia agli Europei del 2018, lo posizionerebbe senza dubbio tra i più grandi della storia, ammesso che non ci sia già.

Luka Modric, offerta irrinunciabile dall’Arabia Saudita: addio al Real Madrid

Questa potrebbe essere stata l’ultima stagione di Luka Modric con la maglia del Real Madrid. Già l’anno scorso aveva accettato di proseguire per una stagione con i Blancos per amore della maglia e di una tifoseria che lo ama. Anche quest’anno i Blancos gli avevano proposto un’offerta di rinnovo, ma Modric non ha potuto accettare.

Dall’Arabia Saudita, infatti, gli è arrivata un’offerta di 120 milioni di euro per 3 anni con la possibilità di giocare sia gli Europei che i Mondiali. Un’offerta irrinunciabile per il campione croato, che ha già comunicato al Real Madrid la sua scelta di lasciare la squadra al termine della stagione.

L’addio di Modric si aggiunge a quello, annunciato qualche giorno fa, di Benzema che dovrebbe approdare al Al Ittihad, sempre in Arabia Saudita. Segno che i tempi stanno cambiando e che, forse, è arrivato il momento per il Real Madrid di dare un taglio al passato e ricominciare dai giovani per cercare un altro ciclo vincente. E’ tempo di ricominciare in casa Real.