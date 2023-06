Elettra resta in intimo: lato A straripante

La sensuale ereditiera torna a far parlare di sè con uno scatto da urlo su Instagram: i fan sono in visibilio

Uno dei personaggi del mondo dello show business italiano più chiacchierati e discussi degli ultimi anni, Elettra Lamborghini vuole continuare a rimanere sulla cresta dell’onda. Imprenditrice, cantante e – ovviamente – ereditiera dell’impero Lamborghini, il leggendario marchio di automobili sognato in tutto il mondo.

Elettra nasce il 17 maggio 1994 a Bologna, è la nipote del fondatore della storica azienda automobilistica Lamborghini, nata grazie a suo nonno Ferruccio. Sin dalla gioventù ha mostrato talento e predisposizione nel mondo della musica, dove ha già sfornato successi che le hanno fruttato milioni di visualizzazioni ed una fama sempre in continua crescita. ‘Pem Pem’ fu il suo singolo d’esordio che ebbe tantissimo successo.

In carriera la Lamborghini ha sfondato anche nel mondo della televisione: la sexy bolognese ha preso parte a ‘Temptation Island Vip’ nel 2019, finendo per essere tra i personaggi più apprezzati dai telespettatori. Elettra è estremamente simpatica e solare, molto disponibile coi fan ai quali è estremamente grata per il tanto amore che ogni giorno – soprattutto sui social – le viene riservato.

Nel settembre 2020 è convolata a nozze con il cantante Afrojack, con cui tutt’ora è felice. Ha ammesso di essere bisessuale in diverse occasioni, dando ogni volta possibile aiuto e supporto alla comunità LGBTQ+. In questo momento su Instagram la bellissima Elettra pu vantare 7,2 milioni di followers che quotidianamente delizia con foto di una sensualità inaudita, oltre che aggiornamenti sui suoi percorsi lavorativi.

Elettra, la foto è scottante: che corpo!

Sui social è tra i profili più cliccati e seguiti ed il motivo è presto detto: la bella Elettra, spesso e volentieri, si lascia scappare foto davvero bollenti che riscuotono sempre un enorme successo in quanto a commenti e likes.

In occasione dell’uscita del suo ultimo singolo, ‘Mani in alto’ già disponibile, lo scatto proposto dalla Lamborghini ha fatto letteralmente girare la testa ai fan. Fisico statuario, un lato A da urlo che mette in mostra nel coloratissimo bikini indossato le prosperose e giunoniche forme della sexy bolognese. Ammiccante e più sensuale che mai, il corpo della Lamborghini è praticamente perfetto.

Pantaloncino di jeans a vita bassa che mostra degli addominali davvero invidiabili. Dietro di lei una supercar di lusso, tante forme sinuose pronte a scatenarsi insieme a lei. Elettra ha fatto di nuovo centro: ed i suoi milioni di followers, ben contenti, sentitamente ringraziano in attesa di una nuova foto che mostri tutta la sua bellezza.