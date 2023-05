Elettra Lamborghini da guardare con cautela: visione scottante

La bellissima ereditiera lascia tutti con gli occhi sbarrati: spunta lo scatto sexy ed una richiesta particolare

Elettra Lamborghini, tra i personaggi del mondo dello spettacolo più amati e seguiti, è una cantante, imprenditrice e nota ai più per essere l’ereditiera della famiglia Lamborghini famosa per le leggendarie auto di lusso.

Nata a Bologna il 17 maggio 1994, la bellissima Elettra è nipote di Ferruccio Lamborghini che fondò la famosa azienda automobilistica. Sin da giovane ha accolto la musica nella sua vita, mostrando una predisposizione fuori dal comune iniziando presto a cantare pezzi scritti di proprio pugno. Il suo singolo d’esordio ‘Pem Pem‘ ha riscosso un successo commerciale enorme: ma è stato solo l’inizio. La meravigliosa bolognese è finita spesso in tv – in Italia ha partecipato a ‘Temptation Island Vip’ nel 2019 – anche all’estero. È una ragazza solare, estremamente ironica e sempre pronta a scherzare coinvolgendo i suoi tantissimi followers.

Il 26 settembre 2020 ha sposato il cantante Afrojack con il quale vive tutt’ora felicemente. Ha ammesso la sua bisessualità in più occasioni e dà grande supporto alla comunità LGBTQ+. Su Instagram conta 7,2 milioni di fan e aggiorna con grande costanza i suoi profili sia per motivi personali sia per promuovere il suo lavoro di cantante. Non è un mistero che le sue pagine social siano ormai da tempo prese d’assalto da fan e ammiratori che, davanti alla sua bellezza, non possono fare altro che riempirla di complimenti, spesso troppo coloriti.

Elettra da impazzire: “Consigli per…”

L’erede della famiglia Lamborghini, apprezzatissima cantante, su Instagram ha scritto un post accompagnato da una foto davvero sexy. “Consigli per il mio nome da principessa?“. Il riferimento diventa chiarissimo staccando gli occhi sul corpo della bella Elettra e concentrandosi sullo sfondo, che mostra il parco Disneyland Paris dove la sexy bolognese è andata in visita per un pò di svago.

Non sono mancate le risposte ironiche alla sua domanda così come gli apprezzamenti, per un lato B davvero da urlo. La tutina nera indossata dalla Lamborghini ha infatti lasciato poco spazio alla fantasia, dando modo di apprezzare le sue curve esplosive ed il tatuaggio sulla spalla sinistra che da sempre la contraddistingue.

Con le mani, dando le spalle allo scatto, Elettra forma poi un cuore: un messaggio d’amore per i suoi milioni di fans che la seguono passo passo verso una carriera – non solo nel mondo della musica – all’insegna del successo. La foto in questione ha collezionato ben 101mila likes e 500 commenti.