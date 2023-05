“Punti restituiti alla Juve”, altro colpo di scena: l’annuncio in diretta

Punti restituiti alla Juve. Di nuovo? Ormai non passa giorno che non vi siano clamorose novità riguardanti la società bianconera e gli infiniti sviluppi della vicenda plusvalenze. Rimanendo sempre in attesa della questione-stipendi.

Nell’anno in cui tre formazioni italiane hanno raggiunto le finali delle tre competizioni continentali, il calcio italiano, inteso come sistema, ha mostrato il suo volto peggiore. Da cinque mesi ormai va avanti la questione che riguarda la Juventus e le sue presunte plusvalenze fittizie.

Per tale fatti la società bianconera è stata penalizzata di 15 punti in classifica poi restituiti dopo che il Collegio di Garanzia dello Sport del Coni ha rimandato la palla nella metà campo della Corte Federale d’Appello chiedendo una rimodulazione della penalizzazione stessa. Che è puntualmente arrivata pochi minuti prima di Empoli-Juventus. Al momento la società bianconera è in attesa di leggere le motivazioni che hanno portato alla nuova penalizzazione di dieci punti per decidere poi il da farsi.

Da 5 mesi il calcio italiano è ostaggio della giustizia sportiva, la cui celerità è soltanto un ricordo lontano. Perché se è vero che la questione plusvalenze vede sul banco degli imputati soltanto la Juventus, in realtà questi ondivaghi verdetti coinvolgono direttamente diversi altri club in lotta per la conquista di un posto valido in vista delle competizioni europee della prossima stagione. Non soltanto prestigio, quindi, ma denari. Tanti. E questi continui cambiamenti della classifica generano soltanto incertezza e malumori.

Punti restituiti alla Juve

Nell’arco di questi 5 mesi in tanti si sono espressi riguardo questo andamento lento della giustizia sportiva che sta creando non pochi problemi al campionato di Serie A. Soltanto ora, da più parti, si inizia a considerare l’ipotesi di un profondo cambiamento della stessa giustizia sportiva. Magari averci pensato, e averlo attuato, questo cambiamento soltanto qualche mese fa.

La vicenda plusvalenze-Juventus è stata analizzata anche da un giornalista appassionato di calcio, ma non tifoso juventino, come Vittorio Feltri. Il direttore editoriale di Libero ha attaccato la sentenza della Corte Federale d’Appello che ha comminato una penalizzazione di 10 punti in classifica alla formazione bianconera. Infatti, secondo il noto giornalista, se la Juventus ha commesso delle scorrettezze di natura amministrativa è giusto che per quelle scorrettezze paghino gli amministratori.

La punizione inflitta alla formazione di Massimiliano Allegri è ritenuta da Vittorio Feltri: “esagerata e immeritata“. Perché debbono essere puniti i giocatori che i punti sul campo se li sono guadagnati. Si puniscano i dirigenti colpevoli per i reati a loro ascritti e si lasci in pace la squadra. Nessuno può toccare i punti conquistati nell’arco dell’intera stagione. Non può farlo nemmeno una giustizia sportiva che, sempre secondo Vittorio Feltri, somiglia più ad un'”ubriachezza sportiva“. Forse è davvero arrivato il momento di cambiare.