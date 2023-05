Roma, la regina giallorossa: quanto guadagna il braccio destro dei Friedkin

La Roma ha ingaggiato da poco una manager internazionale, che possa dare lustro al club e sistemare anche i conti del bilancio.

Dal 2020 la Roma vede al proprio timone una famiglia statunitense molto facoltosa, proprietaria di molte attività importanti e onerose. Ovvero Dan e Ryan Friedkin, padre e figlio statunitensi, manager di primo livello.

La politica dei Friedkin alla Roma è molto diversa da quella scelta dal predecessore James Pallotta. Ovvero profilo altissimo, come dimostra l’ingaggio di José Mourinho in panchina, ma anche pochi proclami e zero parole al vento. I Friedkin sono sempre al fianco della squadra, ma in silenzio e lavorando sotto traccia. L’ultima mossa della famiglia statunitense, legata al mondo Toyota, è stata quella di ingaggiare come nuovo CEO una figura davvero importante del calcio internazionale.

Ovvero Lina Souloukou, dirigente greco che dal 18 aprile scorso ha preso il posto di Pietro Berardi come amministratore delegato del club di Trigoria. Nata nel 1983 a Larissa in Grecia, Lina Souloukou si è specializzata in Diritto dello Sport e collaborato immediatamente col Dipartimento per il controllo antidoping dei Giochi Olimpici di Atene 2004. Poi ha scelto di intraprendere la sua carriera nel calcio, nel quale lavora da oltre 15 anni.

Lina Souloukou, la super manager greca con lo stipendio da top player

Prima di approdare alla Roma è stata CEO dell’Olympiacos, maggiore club della Grecia, ma anche membro dell’Executive Board dell’ECA, posizione che tutt’oggi ricopre. I giallorossi si sono assicurati una manager di primissimo livello e già dall’ottima esperienza in ambito sportivo e finanziario.

Come comunicato dalla Roma, dopo l’approvazione del CdA, Lina Souloukou avrà compiti ben specifici. In primis la gestione e lo sviluppo della società, una voce in capitolo chiara nel progetto del nuovo stadio giallorosso e potrà avere la delega dei Friedkin sulla stipula di contratti fino a 500 mila euro per la gestione della società e fino a 3 milioni di euro per contratti di prestazione sportiva.

Ma quanto percepirà la Souloukou nel suo nuovo incarico alla Roma? Pare che il suo stipendio fisso sia di 800 mila euro annui per il ruolo di amministratore delegato, più 50 mila euro per ricoprire anche il compito di direttore generale. La redazione di Calcioefinanza.it ha anche scoperto che per Lina sono previsti alcuni benefit come una indennità di alloggio e sei biglietti aerei andata e ritorno tra Roma e Atene per la famiglia ogni anno.