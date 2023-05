Serie A in chiaro su Mediaset: c’è l’annuncio ufficiale

La Serie A potrebbe tornare clamorosamente in chiaro attraverso i canali Mediaset. C’è un annuncio che ha sorpreso davvero tutti

Una bella notizia per tutti gli appassionati italiani che negli ultimi anni hanno dovuto fare i conti con una frammentazione dei diritti tv davvero difficile da gestire. Le partite ormai sono divise su varie emittenti ed i costi sono sempre più alti.

La Serie A ha subito negli ultimi anni una trasformazione “pericolosa” per quanto concerne i diritti televisivi. Da un solo broadcaster ufficiale si è passati ad una frammentazione sempre più marcata. L’ingresso di Dazn ha portato ad un duplice operatore, assieme a Sky, con la piattaforma streaming che ha però mantenuto l’esclusività di tutte la gare.

Al di là della scomodità di avere due contratti c’è anche un discorso economico da tenere presente, con un innalzamento dei prezzi che ha seguito un andamento europeo. Sono lontanissimi i tempi in cui si poteva seguire in chiaro il secondo tempo del miglior match di Serie A durante la domenica pomeriggio su Rai 2. Eppure qualcosa in relazione ai diritti tv in chiaro potrebbe tornare d’attualità nei prossimi anni, tutto grazie a Mediaset.

Si perché la televisione di Silvio Berlusconi è in procinto di tornare protagonista nel mondo del calcio. Il Cfo di MediaForEurope Marco Giordani, ha dichiarato che l’azienda milanese è pronta a presentare un’offerta per i diritti televisivi per la Serie A nel triennio 2025-28.

Serie A, Mediaset prova ad acquisire i match in chiaro: le prospettive per il prossimo triennio

Ovviamente Mediaset, per stessa ammissione di Giordani, non vuole “svenarsi” ma presenterà un’offerta sostenibile. L’idea è quella di poter acquisire alcuni match da trasmettere in chiaro, come previsto dall’ultimo bando pubblicato dalla Lega di Serie A.

Un’opportunità che il gruppo imprenditoriale diretto da Pier Silvio Berlusconi vuole cogliere, come fatto in passato ad esempio per i Mondiali di Russia 2018 o per le gare di Nations League. L’approccio che ha sottolineato anche Giordani dovrà rimanere “opportunistico“, perchè anche senza il prodotto calcio Mediaset può continuare tranquillamente il suo business.

La speranza è che alla fine l’offerta della tv privata italiana possa essere premiata con l’assegnazione dei match in chiaro. Un esito diverso rispetto a quanto avvenuto con la Champions League, dove alla fine ha spuntarla per il prossimo triennio sono stati ancora una volta Sky e Amazon, proprio ai danni di Mediaset.