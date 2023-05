Calciomercato: arriva al posto di Rabiot, pronti 40 milioni

Adrien Rabiot è sempre più lontano dalla Juventus. Il centrocampista francese è pronto per una nuova avventura: colpo da 40 milioni

Il club bianconero starebbe lavorando in ottica futura per arrivare a mettere a segno colpi da urlo. Verso l’addio il centrocampista francese, Adrien Rabiot, che non rinnoverà il suo contratto con la Juventus. Una vera e propria rivoluzione tra acquisti e cessioni importanti per un nuovo progetto pronto subito a partire a Torino.

Novità importanti in casa Juventus che dovrà conoscere a breve il suo futuro. Tra le questioni di campo e quelle extra-calcistiche, la dirigenza bianconera è sempre molto attiva per mettere in atto una vera e propria rivoluzione. Un motivo in più per pensare al futuro senza lasciarsi prendere da altre decisioni: la qualificazione in Europa è di vitale importanza per porre le basi di un nuovo progetto avvincente. La Juventus cercherà di lavorare così nei dettagli pensando ai prossimi colpi di calciomercato. A centrocampo ci saranno nuovi profili, soprattutto vista l’imminente partenza del francese, Adrien Rabiot, pronto a sbarcare in Premier League per una nuova avventura.

Calciomercato, colpo Juventus: può arrivare grazie a Giuntoli

Nelle prossime ore il club bianconero cercherà di ufficializzare il nuovo direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, che potrebbe già mettere a segno colpi suggestivi in ottica futura. La Juventus è sempre molto attiva per prelevare i migliori calciatori protagonisti in Serie A nell’ultima stagione.

Come svelato dal quotidiano Tuttosport, Adrien Rabiot sarebbe ad un passo dalla Premier League con la firma a zero con il suo nuovo top club. La Juventus starebbe pensando a colpi da urlo per il post Rabiot mettendo nel mirino così Sergej Milinkovic-Savic e Davide Frattesi, ma il costo del cartellino dei due centrocampisti è davvero elevato.

Così il club bianconero potrebbe pensare a Koopmeiners, centrocampista olandese dell’Atalanta, che guadagna soltanto due milioni all’anno. Proprio il giocatore dell’Atalanta è da sempre un obiettivo di mercato del direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, che non vede l’ora di liberarsi dal Napoli per essere protagonista nella dirigenza bianconera.

Senza Champions l’Atalanta sarà costretta a cedere i suoi pezzi pregiati: ci sarebbe anche il Napoli sulle tracce di Teun Koopmeiners con la sua valutazione intorno ai 40 milioni di euro, ma il suo ingaggio è alla portata di tutti. Un colpo da urlo da regalare al prossimo allenatore della Juventus visto che anche Allegri è pronto a salutare la compagine bianconera.