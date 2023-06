Clamoroso Vlahovic: si offre alla big spagnola!

La Juventus si sta riorganizzando per comprendere come muoversi al meglio nel futuro prossimo: Vlahovic può partire? Le novità.

La Juventus, dopo la penalizzazione in classifica di Serie A con 10 punti per il caso plusvalenze e l’ammenda arrivata dopo il patteggiamento per la manovra stipendi, è chiamata a ripartire.

Il futuro appare incerto e sul club pende ancora la possibile decisione del UEFA di esclusione dalle coppe europee. Anche dal punto di vista economico quindi si stanno facendo tanti diversi ragionamenti, che includono il possibile addio di Dusan Vlahovic. La Juventus, ora come ora, dopo un’ammenda di più di 700mila euro, deve fare i conti con diverse questioni economiche. Adrien Rabiot e Angel Di Maria sembrano essere sempre di più a un passo dall’addio dal momento che, salvo sorprese, non rinnoveranno il proprio contratto in scadenza. Cosa che invece farà ad esempio, stando alle ultime, Juan Cuadrado.

Discorso più complicato invece su Dusan Vlahovic. Senza la Champions League, la Juventus ha bisogno di fare cassa e per questo motivo sembra essere quasi scontato un addio importante da cui poter guadagnare una cifra importante. Il primo indiziato è proprio il serbo che non ha condotto, anche per problemi fisici, una stagione all’altezza delle aspettative. Ecco allora come stanno le cose al momento.

Juventus, cessione in vista per Dusan Vlahovic? Spunta l’ipotesi Spagna

La Juventus ragiona, consapevole del fatto che ci sia bisogno di fare cassa. Il primo indiziato per un addio importante sembra perciò essere proprio Dusan Vlahovic. L’entourage del giocatore, stando alle ultime indiscrezioni, lo avrebbe proposto a un top club spagnolo: il Real Madrid. La Juve lo ha acquistato, a gennaio del 2022 dalla Fiorentina, per poco più 80 milioni di euro. Quindi non lo lascerà partire ad una cifra più bassa. Difficile pensare a una plusvalenza dopo la stagione sottotono, ma l’intenzione è comunque quella di riprendere per lo meno la stessa cifra.

Dal canto suo, il Real Madrid alla fine di questa interminabile stagione si separerà da Karim Benzema. L’attaccante, dopo aver dato tutto tra campionato e coppe con il club spagnolo e dopo aver vinto il Pallone d’Oro grazie alle imprese svolte vestendo la maglia del Real, starebbe seriamente prendendo in considerazione l’idea di raggiungere l’Al Ittihad che gli avrebbe offerto 200 milioni a stagione.

È qui, allora, che entra in gioco l’entourage di Dusan Vlahovic: l’attaccante potrebbe approdare a Madrid con il mercato estivo e trasformarsi nell’erede di Benzema. Un ruolo pesante ma che potrebbe anche decisamente rilanciarlo.