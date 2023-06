Il sacrificato è stato scelto: addio Inter, tifosi delusi

L’Inter ragiona sul futuro e pensa anche al mercato in uscita: la dirigenza avrebbe già individuato il possibile big da sacrificare.

I nerazzurri si preparano per la finale di Champions League, ma il pensiero è rivolto anche a ciò che accadrà in estate.

L’Inter sta vivendo un finale di stagione decisamente intenso. I nerazzurri hanno ottenuto la qualificazione alla prossima Champions League grazie alla vittoria conquistata a San Siro contro l’Atalanta: la prossima partita con il Torino, dunque, potrebbe vedere in campo le seconde linee.

L’obiettivo, infatti, sarà quello di preservare i titolarissimi per la sfida di Istanbul: la squadra di Inzaghi è ad un passo dalla storia, ma il City è il grande favorito per la vittoria finale. Intanto, però, si pensa anche al mercato e a quello che accadrà in estate: ecco chi potrebbe dire addio.

Inter, un big può salutare a fine anno: serve l’offerta giusta

Il conto alla rovescia è partito: manca ormai pochissimo alla finale di Champions League tra Inter e Manchester City. I nerazzurri ci arrivano dopo aver eliminato Porto, Benfica e Milan, mentre gli inglesi hanno superato Lipsia, Bayern Monaco e Real Madrid. La formazione di Guardiola è la grande favorita ed è indicata da molti come la migliore al mondo, ma Inzaghi spera di entrare nella storia portando a casa un trofeo che manca da 13 anni.

Una volta conclusa la stagione, però, si dovrà pensare al mercato. Andranno prese delle scelte: non tutti potranno rimanere a Milano, anche se il cammino in Europa ha portato un tesoretto importante. A differenza di quanto accaduto in passato, l’Inter potrebbe non essere costretta a cedere un big, anche se la dirigenza avrebbe già individuato chi potrebbe essere la pedina da sacrificare: si tratta di Denzel Dumfries.

L’olandese ha vissuto un’annata leggermente in calo rispetto a quella passata, anche se nelle ultime partite è tornato a giocare al suo livello. L’ex PSV ha recentemente cambiato agente ed ha già ricevuto apprezzamenti dalla Premier League in passato. Chelsea e Manchester United erano interessati al giocatore un anno fa, ma ora potrebbero esserci altri club su di lui.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’Inter sarebbe disposta a cederlo a fronte di un’offerta molto alta per poi andare a cercare il suo erede fra le occasioni di mercato. Il preferito dalla dirigenza è Buchanan, canadese del Brugge che ha un valore di circa €15 milioni. Per Dumfries, dunque, queste potrebbero essere le ultime partite da giocatore nerazzurro: il suo futuro è tutto da decidere.