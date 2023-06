Juve, rescinde un titolare: c’è già l’accordo col sostituto

Inizia la rivoluzione in casa Juventus: un titolare rescinde il contratto in essere. C’è già l’accordo per il suo sostituto

Pericolo scampato. 718 mila euro di ammenda e la rinuncia a un ulteriore ricorso. Sono i termini del patteggiamento fra la Juventus e la Procura della Figc accettato dal Tribunale Federale Nazionale nell’ambito del procedimento sulla ‘manovra stipendi’ (stagioni 2019/20 e 2020/21).

Dunque, quando tutti si aspettavano un’ulteriore penalizzazione di punti da scontare nell’attuale stagione che è al capolinea, la Juventus schiva il ‘colpo di grazia’ che avrebbe potuto compromettere anche la prossima annata. Una buona notizia per tutto l’ambiente bianconero in una stagione che ha regalato solo delusioni e amarezze. Infatti, alla luce della mancata penalizzazione al club bianconero resta immutata la classifica della Serie A dove la Juventus occupa il settimo posto.

Sarà, quindi, l’ultimo match a stabilire il definitivo piazzamento della squadra guidata da Max Allegri che potrà chiudere al quinto, al sesto o, appunto, al settimo posto. La mancata penalizzazione ha avuto effetti positivi non solo sulla classifica della Juventus ma anche sul suo titolo quotato in borsa, con il valore delle azioni che è cresciuto del 5.5%. Sembra, quindi, passata la tempesta perfetta che avrebbe potuto travolgere il club bianconero.

Juve, rescinde Alex Sandro: c’è già l’accordo col sostituto

Ora, con la ritrovata quiete i dirigenti bianconeri possono concentrarsi sulla ricostruzione di una squadra che, al netto delle vicende giudiziarie, ha deluso non poco i tifosi juventini. Pochi i bianconeri che hanno disputato una stagione all’altezza del blasone della ‘Vecchia Signora’. Il migliore è stato senza dubbio Adrien Rabiot: 11 gol, di cui 8 in A, e 6 assist per l’ex del Paris Saint-Germain.

Per tutti gli altri, a esclusione dei giovani Fabio Miretti, Nicolò Fagioli, Samuel Illing Junior e Matias Soulè, ‘esami di riparazione ad…agosto’ o bocciatura. Tra i bocciati figura Alex Sandro, bersaglio preferito della critica e dei tifosi bianconeri per prestazioni largamente insufficienti per tutta la stagione.

Ebbene, la dirigenza bianconera sarebbe disponibile a liberare gratis il brasiliano, con tanto di buonuscita, pur di liberarsi della zavorra del suo alto ingaggio. Del resto, i dirigenti bianconeri hanno già una bozza di accordo con l’Atletico Madrid, titolare del diritto alle prestazioni sportive di Renan Lodi.

Il calciatore è in pole position per sostituire Alex Sandro e attualmente in prestito con diritto di riscatto fissato a trenta milioni euro al Nottingham Forest. Tuttavia, nonostante le 27 presenze stagionali del brasiliano, il Nottingham non riscatterà Renan Lodi e il suo nome torna in auge dalle parti della Continassa.