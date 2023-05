Milik tradisce la Juve, giocherà in un’altra Big italiana

Arkadiusz Milik potrebbe lasciare la Juventus nella prossima estate: l’attaccante polacco, infatti, nel mirino di una Big della Serie A

La Juventus a breve terminerà la peggiore stagione degli ultimi anni. Tutti gli obiettivi di Massimiliano Allegri non sono stati raggiunti ed è per questo che sarà molto complicato costruire la nuova squadra la prossima estate, soprattutto senza i soldi della Champions League. Ci sono, tuttavia, delle belle eccezioni nella rosa bianconera.

Come per esempio l’impiego con continuità di giocatori come Miretti e Fagioli, che dovrebbero giocare ancor di più a partire dalla prossima stagione. E poi c’è Arkadiusz Milik, arrivato come vice Vlahovic, ha trovato sempre più spazio nonostante un infortunio che ha avuto tra febbraio e marzo. Milik è arrivato dall’Olympique Marsiglia in prestito con diritto di riscatto fissato a oltre sette milioni di euro.

La Juventus probabilmente lo riscatterà, ma c’è una situazione di mercato in continua evoluzione. Perché l’attaccante polacco è seguito da diverse squadre in Europa e tra queste c’è anche una Big italiana, pronta a rompere le uova nel paniere alla Juve. Si tratta della Lazio, intenzione ad acquistare un centravanti per dare la possibilità a Maurizio Sarri di avere un attaccante in grado di sostituire Ciro Immobile. Anche perché il centravanti nativo di Torre Annunziata ha subito diversi problemi fisici in questa stagione.

Juventus, che sgarbo di Sarri: vuole Milik

Secondo quanto riferito da Il Messaggero, la Lazio ha intenzione di acquistare diversi giocatori importanti per affrontare al meglio la prossima edizione della Champions League. Maurizio Sarri potrebbe perdere Milinkovic-Savic e reinvestire sul mercato i circa 30 milioni di euro che verrebbero dalla sua cessione.

E in pole position per l’attacco c’è Arek Milik, che Sarri già conosce avendolo allenato al Napoli. L’attaccante polacco conosce bene gli schemi e le esigenze del tecnico biancoceleste e si adatterebbe facilmente al gioco della Lazio. Milik in questa stagione ha collezionato quaranta presenze in tutte le competizioni, segnando nove gol con un assist.

Numeri che potevano essere maggiori, ma le difficoltà della Juventus in zona gol sono state palesi e hanno danneggiato tutti gli attaccanti, non solo il polacco. In totale, Sarri avrebbe chiesto a Lotito di acquistare quattro o cinque giocatori di alto livello più un paio di giovani interessanti. Una sorta di rivoluzione della rosa, per farla più a ‘immagine e somiglianza’ del tecnico. In questo senso, l’arrivo di Milik potrebbe essere di grande aiuto alla Lazio e la Juventus verrebbe beffata.