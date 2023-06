Juve, che caos: a centrocampo il disastro è completo

Quattro rientri dai prestiti e due grossi dubbi in mediana per la prossima stagione, bianconeri alle prese col sovraffollamento e lo smaltimento degli esuberi

La stagione regolare della Juventus sta per chiudersi con un bilancio abbastanza negativo per tutti gli avvenimenti sportivi ed extra-sportivi avvenuti negli ultimi mesi. La stagione bianconera è stata segnata da zero titoli, risultati scadenti e questioni extracalcistiche che hanno caratterizzato tutta quest’annata.

Tanti grattacapi potrebbero sorgere anche fronte mercato in concomitanza con l’apertura dei battenti della sessione estiva. Sono tanti i calciatori che rientreranno dal prestito e che rappresentano grandi difficoltà per la dirigenza bianconera. Uno dei candidati al rientro è l’esterno ventitreenne Dejan Kulusevski, reduce da una stagione delicata tra le file del Tottenham. L’ex esterno del Parma ha affermato che gli piacerebbe restare a Londra, ma ci sono ancora dubbi sulla sua riconferma.

Dopodiché Weston McKennie, calciatore che in tanti davano per ceduto ma che alla fine resta in bianconero. Il Leeds aveva un riscatto a 35 milioni di euro in casa di salvezza, ma questa a sorpresa non è avvenuta. La squadra è retrocessa in Championship, lo statunitense sarà chiamato a fare le valigie per fare rientro a Torino. Niente da fare anche per il brasiliano Arthur, grande flop al Liverpool ove il tecnico Jurgen Klopp non lo ha mai adoperato in campionato. Un epilogo sconsolante ma prevedibile: probabilmente gli avrebbe fatto meglio una destinazione meno ambiziosa di quella dei ‘Reds’.

Non solo rientri, la Juve scioglie i nodi Pogba e Rabiot: caos in mediana

Anche per lo svizzero Denis Zakaria, con ogni probabilità, niente riscatto. Il calciatore non rientra nei piani del nuovo tecnico Mauricio Pochettino il quale dovrà sollevare l’asticella il prossimo anno per spazzare via le lacune maturate in una stagione da dimenticare. Senza contare che oltre ai veri e propri rientri, ci sono ancora da limare le questioni Paul Pogba e Adrien Rabiot.

Il primo vorrebbe restare in bianconero per dire ancora la sua in futuro, ma parte da una posizione svantaggiata per via della condizione fisica instabile dopo il lungo infortunio che lo ha tenuto lontano dai terreni di gioco. Il secondo invece quasi certamente non rinnoverà, è stato uno dei migliori in questa stagione e piace a Manchester United e Bayern Monaco.

Rivoluzione totale in casa Juve con diversi reparti in fase di cambiamento. La società valuterà il da farsi, soprattutto a centrocampo, ovviamente dipende anche dal futuro di Allegri ed eventualmente dal possibile prossimo tecnico della squadra torinese.