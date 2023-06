In coppia con Messi: lascia l’Inter per l’Arabia

Lascia l’Inter per sbarcare, in coppia con Lionel Messi, in Arabia Saudita dove già gioca Cristiano Ronaldo. Ecco tutti i dettagli

Il Paris Saint-Germain ha trionfato per l’ennesima volta in Ligue 1. Tuttavia i parigini ha fallito (ancora) l’obiettivo della Champions League. Neanche l’ingaggio di Lionel Messi a formare il trio delle meraviglie con Kylian Mbappé e Neymar Jr è servito a spezzare la maledizione della “Coppa dalle grandi orecchie”.

Nelle ultime due edizioni della Champions League, infatti, il PSG, pur rinforzato con la presenza in squadra della “Pulce” argentina, è stato eliminato agli ottavi di finale, prima dal Real Madrid e poi dal Bayern Monaco. Insomma, il matrimonio tra Messi e il Paris Saint-Germain non è stato dei più felici, con il fuoriclasse argentino che è stato anche messo fuori rosa e senza stipendio per due settimane per essere volato in Arabia Saudita per onorare alcuni contratti con gli sponsor senza il consenso del club.

Rottura totale e non ricomponibile, quindi, quella tra la “Pulce” e il club della capitale francese tanto che a breve le strade del PSG e dell’argentino si divideranno. In scadenza, Messi ha già fatto capire di non aver alcuna intenzione di rinnovare con il PSG ed è in cerca di una nuova avventura.

Ma dove? Le alternative ovviamente non gli mancano anche se non sono molti i club che possono permettersi il suo faraonico stipendio. Si è anche vociferato di un ritorno al Barcellona, laddove Messi è diventato un gigante. Prospettiva che, però, si scontra con la difficile realtà di un club catalano oberato di debiti.

In coppia con Messi: Dzeko lascia l’Inter per l’Arabia Saudita

A offrire un palcoscenico per le ultime recite del fuoriclasse argentino potrebbe essere l’Arabia Saudita che è diventata la nuovo Eldorado del calcio. Come è noto, dopo il tempestoso addio al Manchester United, Cristiano Ronaldo, l’eterno rivale della “Pulce” argentina, ha accettato di vestire i colori dell’Al-Nassr, allettato dai 200 milioni di euro (in due anni e mezzo) che il club saudita gli verserà sul conto corrente.

L’Al-Hilal, altro club saudita, non vuole essere da meno e prova a mettere sotto contratto proprio Lionel Messi per un nuovo capitolo, in terra d’Arabia, dell’eterna sfida tra il fuoriclasse argentino e quello portoghese. Non solo. L’Al Hilal ha messo nel mirino anche Edin Dzeko, in scadenza con l’Inter, al quale ha offerto un ricco biennale.

Una coppia d’assi, dunque, per far saltare il banco della Saudi Professional League sbaragliando così la concorrenza dell’attuale capolista Al Ittihad e dell’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo.