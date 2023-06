Il presidente è sotto choc: il bomber se ne va subito

La notizia scuote il mondo del calcio: l’attaccante incontra il presidente per dirgli addio, impossibile dire no all’offerta

Il calciomercato potrebbe presto subire una nuova scossa dopo quanto accaduto sul finire del 2022. Cristiano Ronado, uno dei più grandi calciatori di sempre, ha deciso di lasciare l’Europa per firmare un contratto clamoroso con l’Al-Nassr. E, a quanto pare, molto presto potrebbe essere raggiunto da un suo grande amico.

L’Arabia Saudita sta diventando la meta preferita per concludere la carriera al meglio, senza le pressioni del calcio che conta e con stipendi ancor più clamorosi del solito. Ronaldo ha firmato un contratto da 200 milioni a stagione: una cifra inimmaginabile. Ed è piuttosto interessante anche quella offerta ad un altro grandissimo campione, amatissimo dai tifosi di tutto il mondo e soprattutto dal presidente del suo club.

Che, in più di 10 anni, lo ha sempre difeso, coccolato e mai messo in discussione. Si tratta di Karim Benzema, il formidabile centravanti del Real Madrid, che a giugno andrà in scadenza di contratto e potrà iniziare una nuova avventura. E sembra proprio orientato a raggiungere l’amico Ronaldo in Arabia. D’altronde, dire no ad un’offerta simile è difficilissimo. Scopriamo i dettagli.

Offerta monstre per Benzema: addio al Real dopo 14 anni

Come riportato da Fabrizio Romano, a breve ci sarà un incontro fra Benzema e Florentino Perez proprio per definire il futuro. Fra i due, come detto, c’è un rapporto bellissimo, quasi come padre e figlio. Ma stavolta, dopo più di 10 anni anni, sembra davvero finita. In Arabia sono sicuri: hanno fatto un’offerta irrinunciabile.

Il club in questione è l’Al-Ittihad, una delle squadre che compone la Saudi League. In rosa ci sono vecchie conoscenze del calcio italiano come Bruno Henrique (ex Palermo) ed Ahmed Hegazy (ex Fiorentina) ma nessun’altra stella. Benzema sarebbe il primo colpo da novanta e pur di realizzarlo hanno messo sul piatto una cifra clamorosa. L’offerta per il francese è: due anni di contratto a 100 milioni a stagione. Gli arabi attendono presto una risposta e sono ottimisti. A breve Florentino proverà a convincerlo a restare ma è complicatissimo. Ecco perché, come scrivono in Spagna, non è da escludere che già nelle prossime ore possa arrivare un annuncio.

A meno di clamorosi colpi di scena, Benzema lascerà il Real Madrid dopo 14 anni di grandi soddisfazioni e trionfi. La scorsa stagione è stata forse la più bella in assoluto, con una Champions League vinta da assoluto protagonista (con una serie infinita di gol decisivi nella fase ad eliminazione diretta) e soprattutto il Pallone d’Oro. Il percorso di quest’anno, invece, si è fermato in semifinale contro il Manchester City, e quella all’Ethiad Stadium potrebbe esser stata l’ultima apparizione coi Blancos nella massima competizione europea.