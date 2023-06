UEFA, decisione ufficiale: il club fuori dalle coppe europee

Arriva la decisione da parte dell’UEFA: il club, che l’anno prossimo avrebbe dovuto disputare una delle competizioni continentali, è stato escluso da tutte i tornei in questione. Un duro colpo per le finanze della società, che da tempo aspettava una decisione in merito.

L’UEFA negli ultimi anni ha dovuto affrontare diverse questioni spinose, a partire dalla Superlega fino ad arrivare al pronunciamento che è alle porte e che riguarda la Juventus. In tal senso gestire una realtà come quella del calcio europeo costa fatica ed anche il fatto di essere spesso al centro di polemiche. In tal senso adesso è arrivata una decisione certamente dura. Seppur, per amor del vero, in molti si chiedevano come sarebbe finita questa vicenda. Alla fine per il club arriva l’esclusione dalle competizioni UEFA che rappresenta un danno incredibile per le sue finanze.

UEFA, club escluso dalle coppe

A rilanciare la notizia è il quotidiano spagnolo “ABC”, che spiega come ormai la decisione di escludere il club sia stata ormai presa da parte del massimo organismo europeo. Per avere l’ufficialità, in tal senso, mancherebbe solo l’annuncio da parte dell’UEFA stesso, con Ceferin che potrebbe pronunciarsi a breve dal momento che le indagini si sono concluse.

Il Barcellona, infatti, rischia grosso dal momento che nel caso Negreira è accusato di aver versato nelle casse di José María Enríquez Negreira tra il 2016 e il 2018 una cifra pari a 1,4 milioni di euro. Costui era a capo del Comitato Tecnico degli Arbitri. L’UEFA potrebbe in tal senso aspettare che sia la giustizia spagnola ad escludere il Barça dalle coppe, ma la decisione ormai sembra presa. L’esclusione, secondo quelle che sono le valutazioni fatte dagli ispettori e riportato da “ABC”, sarebbe di un anno.

Barcellona fuori dalla Champions League

Si tratta di un danno economico enorme per il club blaugrana, che nonostante l’impresa condotto in porto dagli uomini di Xavi, che hanno ammazzato il campionato, continua a versare in una situazione ai limiti della disperazione. La decisione, nel momento in cui sarà ufficializzata, avrà delle ripercussioni anche sul mercato, che dovrà essere necessariamente in tono minore. Ricordiamo che anche i catalani facevano parte dei club che avevano deciso di aderire alla SuperLega, proprio per risollevarsi da queste sabbie mobili in cui si sono messi negli ultimi anni.