Mourinho non si smentisce: la frase dopo il ko spiazza tutti

La frase dopo la sconfitta della Roma spiazza tutti, José Mourinho non si smentisce mai davanti alle telecamere: ecco cos’ha detto

La Roma ieri ha perso la finale di Europa League contro il Siviglia ai calci di rigore. Una partita lunghissima e super faticosa, durata ben 146′: si tratta di un record della storia del calcio. Tanti infortuni, perdite di tempo, ma anche scintille in campo e proteste che hanno portato il gioco a interrompersi più volte.

A fine gara, i giallorossi hanno protestato molto all’indirizzo di Taylor, che più volte ha danneggiato la squadra di José Mourinho con decisioni discutibili. Lo Special One, con questa sconfitta, non è riuscito a portare la Roma in Champions che nell’ultima giornata di campionato contro lo Spezia dovrà difendere l’accesso alla prossima Europa League.

Tante sono state le lacrime dei giocatori della Roma a fine partita: su tutti, la reazione di Paulo Dybala ha emozionato i telespettatori, che hanno visto un top player dare tutto per raggiungere l’obiettivo e non riuscire a vincere. Dopo il dispiacere, però, c’è la lucidità e Mourinho in conferenza stampa ha parlato del suo futuro e non solo. L’allenatore portoghese ha anche tirato una frecciata all’arbitro Taylor, che ha avuto una gestione dei cartellino anomala.

Roma, la frase di Mourinho che spiazza tutti in conferenza

José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta ai rigori col Siviglia: “Non giocare la Champions è una buona notizia, perché non siamo ancora pronti. Io voglio rimanere, ma devono esserci le condizioni per poter fare di più. Vincere domenica è importante per qualificarsi all’Europa League”.

Poi su Taylor: “Grandissimo arbitro, spero che faccia le stesse ca***te in Champions e non solo in Europa League”. Insomma, lo Special One con una dichiarazione delle sue ha infiammato ancor di più il post-partita di Siviglia-Roma.

Non è ancora chiaro se resterà, molto dipenderà dall’incontro con il club giallorosso per valutare le ambizioni dei Friedkin per vincere in Italia e in Europa. E poi la stoccata a Taylor, che con la sua gestione dei cartellini e per qualche episodio in area di rigore ha innervosito ancor di più una partita già molto tesa.

La Roma domenica affronterà lo Spezia, che cerca punti per salvarsi. I giallorossi possono anche aspirare al quinto posto, visto che solo a un punto di distanza c’è l’Atalanta che al Gewiss Stadium affronterà il Monza.