Blitz per Parisi, colpo in Serie A: si chiude

Il talento dell’Empoli Fabiano Parisi sembra ormai vicino a firmare per la big italiana, che ha sorpassato tutti nella corsa.

L’Empoli è stata una delle squadre più brillanti del campionato italiano 2022-2023. I toscani, nonostante una rosa con tanti giovani e un cambio di allenatore la scorsa estate, hanno confermato la permanenza in Serie A con pieno merito.

Una squadra brillante, ricca di calciatori italiani capaci di garantire brillantezza e ottime prestazioni a livello tecnico. Su tutti spicca il talento di Fabiano Parisi, terzino sinistro classe 2000, l’ennesimo gioiello esploso ad Empoli che si è ben messo in mostra nella piazza toscana.

Parisi viene dalla prima vera stagione da titolare, in cui ha collezionato 33 presenze e due reti. Brevilineo ma allo stesso tempo massiccio e forte fisicamente, il laterale nativo di Solofra non poteva non diventare immediatamente un ‘crack’ di calciomercato. Tante le voci negli ultimi mesi su un suo trasferimento in estate verso lidi più prestigiosi.

Parisi, bye bye Empoli: la Juventus in pole per il terzino

Le ultime indiscrezioni di mercato parlano di un club in particolare che si sarebbe fatto strada negli ultimi giorni per acquistare Parisi a titolo definitivo, dandogli così la possibilità di fare subito il salto di qualità e giocare per traguardi importanti. Parliamo della Juventus. Il club guidato da Massimiliano Allegri è pronto a rivoluzionare parte della rosa in vista della sessione estiva. In tanti lasceranno, qualcuno è pronto ad essere sacrificato per il bene del bilancio, dunque si parla di una Juve più giovane ed italiana in futuro.

Parisi rientra perfettamente in questo discorso. Il terzino sinistro di origine campana diventerebbe un rinforzo importante per la Juventus che verrà, in particolare come sostituto di Alex Sandro, che nelle ultime due stagioni ha deluso non poco con le sue prove individuali senza però avere un ricambio all’altezza. L’Empoli valuterebbe il cartellino di Parisi non meno di 18-20 milioni di euro. Una cifra davvero importante per un calciatore comunque molto giovane e promettente.

La Juventus, che da sempre vanta ottimi rapporti con i toscani, potrebbe provare ad abbassare le richieste inserendo delle contropartite tecniche. Fabiano Parisi è un terzino mancino classico, cresciuto tra Benevento ed Avellino. Grande l’intuizione dei talent scout dell’Empoli, che nel 2020 lo hanno caldamente consigliato al club, capace poi di ingaggiarlo per soli 450 mila euro. La sua ascesa nel calcio che conta è rapida e prestigiosa e la Juve fiuta il giovane colpo.