Vlahovic, c’è la fila: il PSG pronto al colpaccio, la strategia

C’è la fila per Dusan Vlahovic e questo ai dirigenti della Juventus fa sorgere nuovi dubbi. Quasi non bastassero quelli vecchi. Che fare con il campione serbo?

Nelle settimane dei dubbi, dei tormenti, delle decisioni da prendere il nome di Dusan Vlahovic è in bella mostra sui diversi tavoli della Continassa. Il centravanti serbo continua a essere un nome molto nitido in chiave mercato.

La Juventus è una società che, apparentemente, brancola nel buio. E come si fa quando l’oscurità avvolge tutto si va a tentoni, si cerca di non inciampare e cadere perché poi diventerebbe complicato rialzarsi. Sui fogli dei dirigenti bianconeri vi saranno millanta progetti. Ognuno figlio delle sentenze che attendono la Juventus. Ogni progetto ha le sue sfumature, i suoi costi e le risorse necessarie per attuarlo.

Le casse bianconere non potranno disporre di denari, soprattutto se non vi sarà l’opportunità di partecipare alla prossima Champions League. Per cui la via dolorosa da intraprendere è quella delle cessioni illustri. Una, forse due. Il suo nome è sempre il primo nella lista: Uscite. Dusan Vlahovic scritto perfino in grassetto, per dargli ulteriore visibilità e quasi a confermare che a Torino la scelta è ormai stata fatta.

C’è la fila per Dusan Vlahovic

Il centravanti serbo Dusan Vlahovic, classe 2000, arrivato alla Juventus a gennaio 2022 dalla Fiorentina per una cifra attorno agli 80 milioni di euro, potrebbe essere l’agnello sacrificale da portate sull’altare dei mancati introiti Champions.

Una scelta dettata soltanto da oggettive difficoltà di natura economica oppure il giovane centravanti serbo ha deluso le aspettative? Nella decisione che sembra ormai aver preso la Juventus forse c’è un po’ di tutto questo. La stagione scioccante vissuta dalla società bianconera non l’ha certo agevolato. Se poi si sommano infortuni ed incomprensioni con il tecnico Massimiliano Allegri, tutto si complica non poco.

In Europa in tanti osservano cosa accade dalle parti di Torino, perché in tanti sono pronti a tuffarsi sulla preda-Vlahovic. Secondo l’esperto di mercato della Gazzetta dello Sport, Carlo Laudisa, vi sarebbero almeno tre grandi club sulle tracce dell’ex centravanti viola. Accanto all’immancabile, e sprecone di denari, Chelsea ed agli spagnoli dell’Atletico Madrid, secondo l’esperto della rosea in pole per Dusan Vlahovic vi sarebbe il Paris Saint Germain.

Anche il club francese starebbe infatti valutando un profondo cambiamento all’interno del proprio organico. L’addio di Lionel Messi è soltanto la punta dell’iceberg. Per i dirigenti del club francese il centravanti serbo è il profilo ideale da affiancare a Kylian Mbappé. In tanti vogliono Dusan Vlahovic perché in tanti lo considerano un potenziale fuoriclasse. La Juventus lo ha ancora in casa, ma non per molto. E la paura di sbagliare ancora una volta si taglia a fette dalle parti della Continassa.