Donnarumma torna in Italia? La sua risposta non lascia dubbi

Gianluigi Donnarumma non sta convincendo a Parigi. E qualcuno vocifera di un possibile ritorno in Serie A del portiere classe ’99.

Il Paris St. Germain si è laureato ancora una volta campione di Francia, con il pareggio di sabato sera contro lo Strasburgo. Il ricco e prestigioso club di Parigi ha dunque ottenuto il suo secondo trofeo stagionale dopo la Supercoppa di Francia.

Nonostante la vittoria della Ligue 1, che era ampiamente preventivabile visto lo strapotere del Psg in patria, la stagione della squadra di Galtier non è da considerarsi propriamente positiva. Soprattutto per l’eliminazione in Champions League agli ottavi di finale ed un gioco non certo spumeggiante.

Tra i più criticati della stagione, a livello di prestazioni, c’è il nostro Gianluigi Donnarumma. L’ex portiere del Milan quest’anno è divenuto titolare fisso del Psg, ma ha alternato grandi parate ad errori davvero marchiani. Come l’ultima papera contro l’Auxerre della scorsa settimana.

Donnarumma via da Parigi? Il portiere italiano vuole restare a fare la storia

Ingaggiato a costo zero dopo la scadenza con il Milan nel 2021, Donnarumma ha sofferto a Parigi prima la concorrenza di Keylor Navas. Poi, nell’ultima annata, ha alternato momenti positivi ad altri di maggiore ansia e timidezza generale.

C’è chi pensa che il Psg non sia l’ambiente giusto per Gigio, che un ritorno in Serie A (la Juventus lo abbraccerebbe volentieri), possa essere la strada giusta per tornare ad alti livelli. Invece Donnarumma ha le idee chiare e ha già preso la propria decisione, come espresso al portale Onze Football.

“A Parigi sto molto bene, sono orgoglioso di rappresentare il Psg e questa splendida città. Il mio obiettivo è quello di restare a lungo e fare la storia del club“. Dunque per il momento Donnarumma non si muove, vuole continuare a giocare per il Psg e raggiungere gli obiettivi che, per questa stagione, non è ancora riuscito ad avvicinare.

Tutto fa presagire che il Psg tratterrà sia Gigio tra i pali come primo portiere, sia lo spagnolo Sergio Rico come vice, visto che l’ex Siviglia è molto vicino al rinnovo di contratto. Lo spagnolo in queste ore è però rimasto vittima di un gravissimo incidente a cavallo e si trova addirittura tra la vita e la morte.

Niente da fare invece per chi sperava in un ritorno in Italia del classe ’99, che ha lasciato in maniera discussa e discutibile il Milan, rifiutando il rinnovo e preferendo il maxi-contratto dei parigini. A sperare in una crescita di Donnarumma è sicuramente anche Roberto Mancini. Il c.t. della Nazionale italiana lo considera sempre il titolarissimo della sua Italia, ma se le prestazioni a Parigi fossero troppo balbettanti, potrebbe rimpiazzarlo con il napoletano Alex Meret.