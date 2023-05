Quagliarella non lascia e raddoppia: Samp o una destinazione impensabile

Fabio Quagliarella è stato il protagonista dell’ultimo turno calcistico, il cui futuro in campo è ancora molto incerto.

Il boato dello stadio “Marassi” è stato meritatissimo per l’attaccante. Il capitano della Sampdoria ha dato disponibilità nel seguire i liguri anche in Serie B, ma potrebbero esserci altre novità sul futuro di Fabio Quagliarella, che anche a 40 anni continua ad avere una grande fetta di estimatori sul mercato.

Tutti in piedi per Quagliarella, e non poteva essere altrimenti. La copertina di giornata sono state le lacrime di commozione del capitano della Sampdoria, uno dei pochi a uscire a testa alta da uno dei momenti peggiori della storia del club blucerchiato. La retrocessione è stata quasi una liberazione, il futuro societario è ancora da chiarire per molti aspetti, la punta sa che i tifosi meritano una dirigenza in grado di dare stabilità.

La Sampdoria ripartirà dalla Serie B, ma la posizione di Fabio Quagliarella è molto incerta. L’attaccante ha dichiarato come non avrebbe problemi a rimanere in Liguria, resteranno da capire le intenzioni del nuovo gruppo ligure di chi assumerà il comando soprattutto a livello tecnico.

Futuro Quagliarella, le opzioni per la prossima stagione

L’attaccante è ancora un calciatore integro, un elemento che può fare la differenza ma se messo nel giusto contesto. Fabio va in gol da diciannove stagioni consecutive e tutto ciò non può essere un caso, è la dimostrazione di come la classe non è mai andata via. Quagliarella ha dato disponibilità alla Samp, dichiarando come il suo sogno è di riportarla subito in Serie A, ma la dirigenza potrebbe puntare su un forte rinnovamento, facendo storcere il naso ai tifosi. L’addio alla Samp può essere seguito da due opzioni: un ritorno al Napoli o un’altra pista in Serie B.

Quagliarella non ha mai fatto mistero del tifo per i campani, l’avventura al Napoli finì anche per episodi extra calcistici svelati solamente qualche anno fa. Avere in rosa Quagliarella sarebbe un sogno per una parte della tifoseria e per lo stesso attaccante, che accetterebbe un ruolo da riserva dando così consigli preziosi a tutti gli attaccanti della rosa. Una suggestione ma anche il giusto premio per la carriera, indossare la maglia del Napoli campione d’Italia avrebbe per lui un grande significato. Intanto domenica potrebbe concludere la sua avventura in Serie A al Maradona, proprio contro gli azzurri.

C’è un’altra ipotesi, Quagliarella in Serie B ma con una maglia ben diversa da quella blucerchiata. Ci sono club che hanno voglia di raggiungere la massima serie e hanno budget consistenti. Pensiamo a Como e Pisa, squadre con proprietà di un certo peso, ma che hanno bisogno di leader in campo. Fabio Quagliarella sembra un profilo giusto per riportare carisma all’interno dello spogliatoio.