Juve, attacco pesantissimo in diretta

Juve, arriva un attacco pesantissimo. La terza sconfitta consecutiva, tra Europa e Italia, lascia per strada la Champions League e umori nerissimi. E le critiche non mancano.

Siamo quasi alla fine di una stagione che la Juventus non vede l’ora di chiudere. Chiuderla si, dimenticarla no. Perché l’annata calcistica che si concluderà ad Udine il prossimo fine settimana, domenica 4 giugno, ore 15.00, non è stata soltanto un’anomalia. E’ stata, soprattutto, un fallimento.

Il giorno dopo Juventus-Milan c’è chi sorride, sponda rossonera, per aver raggiunto l’obiettivo minimo in una stagione che ha visto gli ormai ex Campioni d’Italia spesso in difficoltà, sia a livello di gioco che di risultati. E c’è chi piange, sponda bianconera, dove non ci si è fatto mancare niente, dalle inchieste giudiziarie che hanno poi portato alle dimissioni dell’intero CDA, alle penose prestazioni in campo che hanno visto sfumare, uno dietro l’altro, tutti gli obiettivi possibili.

I tifosi sono attoniti, dal momento che c’è modo e modo di uscire sconfitti e questo è, senza dubbio, il modo peggiore. L’assordante silenzio di John Elkann sembra quasi un segno di disinteresse che alimenta, quasi naturalmente, le voci che continuano a circolare riguardo una sua malcelata volontà di cedere il gioiello di famiglia. Ora, com’era fin troppo prevedibile, la critica attacca tutti, a tutti i livelli. Lo ha fatto anche un noto ex direttore di Tuttosport.

Tuttosport è il quotidiano sportivo di Torino, immancabile vademecum per chi non vuole farsi scappare nulla sulla Juventus. Vittorio Oreggia lo ha diretto e nessuno meglio di lui può, non soltanto comprendere la delusione che in questo momento stanno provando i tifosi della Juventus, ma valutare il momento che l’intera società bianconera sta attraversando e tentare di prevedere il futuro prossimo.

Il commento, nell’immediato post-partita tra Juventus-Milan, è durissimo poiché questa volta per la compagine bianconera non vi è nemmeno la giustificazione della “porcheria di una sentenza comunicata 10 minuti prima” del calcio d’inizio, queste le sue parole riportate da tuttojuve.com. Questa è una sconfitta, secondo l’ex direttore di Tuttosport, Vittorio Oreggia, che non può dare alibi ad alcuno, ma soltanto responsabilità precise per tanti.

Soltanto dalle analisi di tali responsabilità si potrà iniziare un serio discorso di cambiamento. Già nelle settimane precedenti le sue critiche sono sembrate spietatamente lucide. Come quando ha preannunciato per la Juventus un periodo non breve di austerity, come la nuova dirigenza voluta da John Elkann e composta da figure tecniche che masticano poco o nulla di calcio, lascia presagire.