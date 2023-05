Dalla Juve al Milan: tutto deciso, firma gratis

Juventus e Milan si preparano ad un’estate bollente: il big può davvero firmare a zero nelle prossime settimane

L’annata calcistica di Juventus e Milan è ormai ad un passo dalla chiusura ufficiale e le prime valutazioni cominciano a prendere forma. I bianconeri sono in piena crisi, è sotto gli occhi di tutti, a maggior ragione dopo il ko casalingo proprio con la squadra di Pioli.

Il ‘Diavolo’, d’altro canto, dopo settimane di appannamento è riuscito finalmente a centrare il suo obiettivo fondamentale: qualificarsi alla prossima Champions League. Proprio a discapito della ‘Vecchia Signora’, che ha dovuto fare i conti anche con la penalizzazione di 10 punti inflitta dalla Corte Federale di Appello per il caso plusvalenze fittizie. Ma intanto le due big del nostro calcio, a prescindere da ciò che sta accadendo adesso, guardano con ottimismo al futuro.

Ed è in particolare alla sessione estiva di mercato che sia i bianconeri che i rossoneri sono pronti a rivolgere immediatamente tutte le attenzioni. Secondo quanto viene riportato da ‘Fichajes.net’ una delle stelle del Real Madrid di Carlo Ancelotti avrebbe ormai deciso di dire addio durante il calciomercato estivo, a parametro zero. Si tratta di Marco Asensio, ala maiorchina che già nella scorsa sessione estiva di mercato è stata vicinissima a salutare i ‘Blancos’.

Milan-Juve, ecco Asensio: lo scenario per la firma

Il giocatore alla fine è rimasto a Madrid e così sarà, fino al 30 giugno 2023, data nella quale si svincolerà ufficialmente dalla società di Florentino Perez diventando tra le stelle più ambite del panorama europeo. Ci ha pensato in passato e continua a farlo il Milan, che ha rapporti eccellenti con i vertici del Real.

Da Theo Hernandez a Brahim Diaz, i contatti nel recente passato non sono mancati. E adesso, proprio in previsione di un ritorno dello stesso Diaz a Madrid, Asensio verrebbe considerato il profilo perfetto per potenziare la rosa del ‘Diavolo’. Da ala destra ma anche come trequartista, il 27enne sarebbe una soluzione da urlo che porterebbe qualità ed esperienza ad una squadra con la media età tra le più giovani d’Europa.

Ma il portale spagnolo riporta anche la Juventus come una delle società – insieme anche all’Arsenal – tra le più attive sul fronte Asensio. In questo caso, lo spagnolo sarebbe il perfetto erede di Di Maria che sembra ormai destinato a salutare pure lui a zero, accantonando l’ipotesi rinnovo. Quello che da un certo punto di vista potrebbe finire per sfavorire la ‘Vecchia Signora’, però, è il fatto che il gruppo di Allegri non giocherà la prossima Champions League.

Sia il Milan che i ‘Gunners’, invece, nelle scorse ore hanno agguantato il traguardo inseguito a lungo ed è per questo che potrebbero avere meno difficoltà ad avvicinarsi alla firma del maiorchino. Marco Asensio, classe 1996, in questa sua ultima annata con la maglia del Real Madrid ha collezionato 12 gol e 8 assist vincenti in 50 presenze complessive tra campionato e coppe.