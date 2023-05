Serie A: occasione Braithwaite, arriva a prezzo scontato

Martin Braithwaite si candida ad essere uno dei nuovi arrivi nella prossima Serie A. La sua avventura all’Espanyol è ormai finita.

Dopo averla sfiorata la scorsa stagione, Martin Braithwaite nelle prossime settimane potrebbe finalmente arrivare in Serie A e andare a firmare per un club importante.

Secondo quanto riferito da fichajes.net, la retrocessione dell’Espanyol porterà Braithwaite a lasciare il club spagnolo e questo punto il calciomercato estivo potrebbe portarlo in una big di Serie A. Si tratta di una ipotesi da considerare assolutamente visto che il club sta cercando dei rinforzi importanti in quel ruolo e l’ex Barcellona rappresenta la giusta occasione per rilanciarsi dopo un periodo non assolutamente facile.

Calciomercato: Braithwaite in Serie A, ci siamo

Per Braithwaite ben presto potrebbero aprirsi le porte della Serie A. Il calciatore, come detto in precedenza, era stato cercato da altre squadre, ma alla fine ha optato di restare in Spagna per provare a giocare con continuità. Questa, però, è mancata e per questo motivo non possiamo escludere una decisione di lasciare il Paese iberico e provare a sposare un nuovo progetto.

Una grande occasione per una big di Serie A visto che quasi certamente l’Espanyol durante il calciomercato estivo sarà costretto a cederlo ad una cifra inferiore rispetto a quanto ipotizzato considerando la retrocessione. E la Lazio potrebbe approfittarne per cercare di regalarsi un colpo importante come vice Immobile. Naturalmente molto dipenderà anche dalla volontà di Sarri di accogliere un calciatore con determinate caratteristiche. Ma non possiamo escludere nulla fino a questo momento.

Naturalmente stiamo parlando di una ipotesi di calciomercato assolutamente da seguire nelle prossime settimane considerando che, almeno fino a questo momento, non ci sono stati contatti. Ma la Lazio è alla ricerca di un vice Immobile e Braithwaite rappresenta sicuramente un’occasione importante se si pensa al fatto che si può prendere a costo quasi zero.

Mercato: per Braithwaite possibile duello Lazio-Roma

La Lazio sta pensando seriamente a Braithwaite per il calciomercato estivo, ma il calciatore è anche nel mirino della Roma e per questo motivo ci aspettiamo un duello importante tra le due squadre.

I biancocelesti sono pronti ad affondare il colpo per regalarsi un colpo importante anche in ottica futura. Naturalmente bisognerà capire se Sarri vorrà questo giocatore oppure opterà per altre soluzioni. Al momento l’unica certezza sembra essere rappresentata dal fatto che il calciomercato estivo per Braithwaite potrebbe riservare diverse occasioni nel nostro campionato.