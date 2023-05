Scambio con uno scarto: la Juve lo toglie all’Inter

Scambio con un esubero: la Juventus lo soffia all’Inter. Sgambetto dei bianconeri agli eterni rivali nerazzurri

Mentre l’Inter si prepara alla finale di Champions League contro il Manchester City di Pep Guardiola, in calendario il 10 giugno, gli eterni rivali della Juventus si leccano le ferite. La stagione dei bianconeri è stata, a dir poco, fallimentare. Mai in lotta per il tricolore, che ha preso subito la strada per Napoli, e fuori dalla Champions League già alla fase a gironi.

Neanche la successiva avventura in Europa League è stata gravida di soddisfazioni. Gli uomini di Max Allegri sono stati sbattuti fuori dagli andalusi del Siviglia. Stesso destino anche in Coppa Italia, con i ragazzi di Simone Inzaghi nelle vesti di giustizieri. Insomma, una stagione, quella dei bianconeri, davvero disgraziata tanto che la prossima sarà una sorta di anno zero per il club bianconero.

Per effetto delle note vicende giudiziarie, al vertice della Juventus si è installato un nuovo management. Gianluca Ferrero, braccio destro di John Elkann, ha preso il posto del dimissionario Andrea Agnelli così come Maurizio Scanavino, manager di fiducia del nipote dell’Avvocato, quello di Maurizio Arrivabene.

Juve, Pellegrini per Carlos Augusto: sgambetto all’Inter

Un vero e proprio terremoto societario che potrebbe aver preceduto quello tecnico. Con il concreto rischio dell’esclusione dalle Coppe europee, per effetto delle sanzioni nell’ambito del procedimento sulla c.d. “manovra stipendi“, gli uomini mercato della “Vecchia Signora” non potranno fare follie durante la prossima sessione di calciomercato.

I quasi 90 milioni sull’unghia spesi (bonus compresi) per prelevare dalla Fiorentina il serbo Dusan Vlahovic sono, dunque, un lontano ricordo. Senza gli introiti della Champions League (a prescindere dall’eventuale esclusione dalle Coppe, è quasi impossibile che i bianconeri possano conquistarla sul campo) il prossimo mercato della Juventus sarà giocoforza al risparmio. Il che vuol dire anche e soprattutto scambi e contropartite tecniche da inserire nelle trattative.

E, infatti, la Juventus è orientata a giocarsi la carta Luca Pellegrini, attualmente in prestito alla Lazio, per prendere dal Monza Carlos Augusto battendo così la concorrenza dell’Inter. Per i bianconeri sarebbe un grande colpo senza svenarsi. Il brasiliano del Monza, con 6 gol e 5 assist in 35 apparizioni stagionali, non solo è uno dei migliori nel suo ruolo ma è anche tra i principali artefici della straordinaria stagione del club brianzolo.

E poi lo sfizio di soffiarlo agli acerrimi avversari nerazzurri rende l’affare ancora più intrigante per i bianconeri. Insomma, la “Vecchia Signora” si appresta a uscire dalla stagione con le ossa rotte e il morale sotto i tacchi, eppure non ha perso il gusto di sgambettare gli eterni rivali nerazzurri.