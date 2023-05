Juve beffata sul più bello: il colpaccio in Serie A lo mette a segno il Milan

La Juventus sta per essere beffata sul più bello dal Milan, che metterebbe a segno un colpaccio per la prossima estate

Il calciomercato sta per iniziare e le big della Serie A si sono già mosse per rinforzare le rispettive rose. La Juventus dovrà decidere cosa fare del suo futuro, ma è chiaro che molto dipenderà dalle sentenze dei vari processi in cui è coinvolta. Il club bianconero ha comunque diversi giocatori nel mirino e uno di questi è in comune con il Milan.

Maldini e Massara proseguono per la loro strada, vogliono prendere dei giocatori in rampa di lancio che con la maglia rossonera possono diventare dei campioni com’è già accaduto in passato con Rafael Leao e Sandro Tonali.

Il Milan segue diversi profili con attenzione e sta per mettere le mani su Daichi Kamada. Il trequartista dell’Eintracht Francoforte potrebbe arrivare a parametro zero. Ma non è il solo che potrebbe rinforzare la rosa di Stefano Pioli. C’è anche un altro giocatore che il club rossonero vuole assolutamente acquistare ed è Davide Frattesi. Attualmente al Sassuolo, sta disputando una grande stagione e potrebbe presto fare il grande salto com’è già accaduto a diversi altri giocatori che il club neroverde ha venduto a peso d’oro.

Milan, beffa alla Juventus: Frattesi nel mirino

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, il Milan ha messo seriamente nel mirino Davide Frattesi. Il centrocampista del Sassuolo è seguito anche dalla Juventus e dalle altre big della Serie A, ma al momento è il club rossonero quello che sta valutando più concretamente il suo acquisto. Non è semplice trattare con il Sassuolo, che non ha problemi di bilancio e anzi, di recente ha anche ricevuto circa 30 milioni di euro per la cessione di Traoré al Bournemouth.

Frattesi in questa stagione ha collezionato 36 presenze in campionato, segnando 7 gol di cui uno al Milan nella clamorosa vittoria del Sassuolo a San Siro per 2-5. Classe ’99, ha dimostrato di essere pronto per una grande squadra che lotta costantemente per le posizioni alte della classifica.

Nelle scorse settimane, ai microfoni di Telelombardia, Carnevali aveva dichiarato: “Frattesi ha un prezzo da giocatore top”. Sarà dunque difficile convincere l’ad del club neroverde a cedere il giocatore. Si parla di almeno 25 milioni di euro per mettere le mani sul centrocampista, una cifra che non sembra spaventare il Milan che deve comunque sostituire Bennacer e rinforzare il reparto che ha più sofferto in questa stagione. E per la Juventus arriverebbe una vera e propria beffa.