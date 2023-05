Diritti TV, rivoluzione storica in Serie A: Mediaset stravolge tutto

Ecco come potrebbe cambiare la situazione per quanto riguarda i diritti TV. Mediaset pronta a scende in campo.

Nelle prossime stagioni potrebbero arrivare cambiamenti significativi per quanto riguarda i diritti televisivi della Serie A. L’anno prossimo si continuerà come quest’anno: ovvero DAZN a trasmettere 10 partite, di cui 7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva con Sky. Ma a partire dal 2024/2025 lo schema potrebbe essere rivoluzionato.

La Lega Serie A ha pubblicato un bando che potrebbe coprire il periodo fino al 2029, con 8 pacchetti diversi, ciascuno modulabile su 3, 4 o 5 anni. L’obiettivo della Lega Serie A è quello di raggiungere la cifra del miliardo di euro. La cosa però potrebbe avere un impatto negativo per i tifosi che potrebbero essere costretti a sottoscrivere un doppio abbonamento. In una delle ipotesi infatti ci sono 5 partite trasmesse su un canale e 5 sull’altro, e solo durante le festività tutte le 10 partite sarebbero esclusive di una piattaforma.

In piedi anche l’ipotesi di cessione dei diritti televisivi a un consulente che li rivenderebbe successivamente attraverso un altro bando. Oppure la creazione di un canale della Lega di calcio, un’idea che ogni tanto torna in voga ma che non ha mai trovato possibilità di concretizzarsi. Quello che è certo è che le emittenti interessate alla cosa non mancano. Ci sono molte ipotesi e potenziali acquirenti dei diritti televisivi, tra cui DAZN, Sky, Amazon Prime Video, Netflix e Infinity. Una delle proposte più interessanti potrebbe però arrivare dalla Mediaset.

Serie A in chiaro, c’è questa possibilità: scende in campo Canale 5?

Come riporta AffariItaliani.it una delle principali ipotesi che sta scatenando molto interesse è quella una partita in chiaro il sabato sera. In pratica 9 partite sarebbero trasmesse su canali a pagamento e una, quella appunto del sabato sera, in chiaro. Sarebbe una vera svolta epocale. Al momento, non è ancora chiaro su quale emittente potrebbe essere trasmessa questa partita in chiaro, potenzialmente potrebbero essere coinvolte emittenti come Rai, TV8 o appunto Mediaset.

In particolare Mediaset ha fatto sapere che è pronta a scendere in campo. Sia dal punto di vista pay, con il canale Infinity sia dal punto di vista free con Canale 5. In questa stagione la Mediaset ha ottenuto ottimi riscontri sia dalla Champions League che dalla Coppa Italia e vorrebbe tornare ad impegnarsi anche in Serie A come ai tempi di Mediaset Premium.

Il direttore finanziario Marco Giordani ha aperto alla questione: “Faremo un’offerta, ma in modo razionale. I diritti tv del calcio sono molto ‘carichi’. Noi ci siamo, ma tutto sarà fatto in modo razionale.”