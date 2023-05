Elettra Lamborghini, vestito trasparente e visione piccante

La bellissima Elettra lascia tutti senza fiato: con quel vestito trasparente la mente viaggia rapidamente.

Elettra Lamborghini è uno dei personaggi più amati e al contempo chiacchierati dalla tv italiana. Oltre a essere cantante, è anche nota per essere l’ereditiera della famiglia Lamborghini, la famiglia imprenditoriale che ha dato alla luce la celebre casa automobilistica.

Elettra è nata il 17 maggio 1994 ed è la nipote di Ferruccio Lamborghini, fondatore dell’omonima casa di lusso. Ma il suo nome è balzato all’onore delle cronache grazie a una serie di partecipazioni televisive che ne hanno amplificato il successo a livello mediatico. E così Elettra si è ritrovata in mano un successo enorme che ha saputo far fruttare alla grande cominciando una parallela carriera discografica.

Il suo singolo d’esordio Pem Pem fu un grande successo a livello di vendite. Nel 2019 ha partecipato a numerosi reality e serie tv, sia in Italia che all’estero. Dal punto di vista sentimentale è legata dal 2020 al disc jockey Afrojack, nome d’arte di Nick van de Wall. I due vivono un grande rapporto e sui social continuano a macinare grandi numeri: basti pensare che Elettra conta su Instagram ben 7,2 milioni di fan e sotto ogni foto o post accumula miriadi di commenti, spesso anche abbastanza coloriti. In effetti è impossibile rimanere indifferenti di fronte a una bellezza del genere, dotata di forme abbondanti e prosperose.

Elettra Lamborghini: foto trasparente, aumentano le temperature

L’aria di estate sembra aver contagiato alla grande la bolognese che in questi giorni si diletta in scatti fotografici come sempre abbastanza “spinti”. Scatti che in realtà sono mirati alla promozione del nuovo album, in uscita nelle prossime settimane, che sarà condito dal singolo trainante. Elettra non vede l’ora di presentare tutti i dettagli del nuovo lavoro ai suoi fans che nel frattempo devono “accontentarsi” delle foto promozionali.

Ebbene, Elettra Lamborghini si è presentata davanti alla fotocamera vestita, o meglio non vestita, con un abito volutamente stracciato e di color bianco grazie al quale le sue forme abbondanti si intravedono senza troppi sforzi. Sotto il post non sono mancate frasi ironiche e complimenti “spinti”, dettati anche dall’ansia di conoscere il nuovo disco che sarà caratterizzato da ben dieci tracce.

Con le mani Elettra sembra quasi formare un cinque: un messaggio in codice o semplicemente un modo per posare davanti al fotografo? Al momento nessuno lo sa, ma a prescindere da questo la foto ha raccolto subito un grande successo collezionando ben 99.400 like e 522 commenti.