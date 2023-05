Annuncio in diretta: Pirlo torna in Serie A!

Andrea Pirlo, appena esonerato dal Karagumruk, è pronto a fare ritorno in Serie A: la prossima panchina del Maestro.

I telespettatori che hanno seguito la finale di Coppa Italia tra Inter e Fiorentina – vinta in rimonta dai nerazzurri – non hanno potuto fare a meno di notare la presenza di Andrea Pirlo e Luca Toni sugli spalti dell’Olimpico di Roma. L’ex centrocampista della Nazionale era stato appena esonerato dal Karagumruk, il club turco che aveva deciso di puntare proprio su Pirlo come guida tecnica per questa stagione.

L’andamento della squadra non è stato esaltante e l’attuale nono posto non ha affatto soddisfatto le aspettative del club. Le tre sconfitte consecutive rimediate in campionato hanno convinto la dirigenza del Karagumruk a interrompere il rapporto con l’ex tecnico della Juventus. Questi aveva scelto di rilanciarsi proprio a Istanbul dopo la fine della sua avventura sulla panchina dei bianconeri e il successivo anno sabbatico.

Pirlo aveva firmato un contratto di un solo anno e già da qualche settimana sembrava chiaro che non ci sarebbe stato alcun rinnovo. Il club turco ha deciso di interrompere anzitempo il rapporto. Cosa farà adesso Andrea Pirlo? L’obiettivo dell’ex centrocampista di Milan e Juve sembra essere quello di rientrare in Italia, anche se non porrebbe alcun veto ad una nuova esperienza all’estero.

Pirlo di nuovo in Serie A? L’indiscrezione sul suo futuro

Tuttavia, almeno finora, Pirlo non sembra aver avuto contatti con club italiani. Lo rivela a TVPlay Emiliano Viviano, portiere del Karagumruk, che spiega come non ci sia ancora nessun accordo in vista del prossimo anno.

Qualcuno ha addirittura azzardato un possibile ritorno alla Juventus, dato che la panchina di Allegri scotta sempre di più. Nonostante le continue rassicurazioni della società e il contratto di due anni del tecnico livornese, anche all’interno di Madama cresce il fronte che vorrebbe procedere ad una sostituzione della guida tecnica.

Tuttavia non sembra che Pirlo rientri nei piani bianconeri, dato che si fanno altri nomi (De Zerbi, Italiano, Conte, Palladino, fino ad arrivare al sogno Zidane). Pirlo potrebbe invece interessare a qualche squadra di fascia media o magari a qualche neopromossa, anche se per ora non sembra esserci stato alcun contatto concreto con l’ex tecnico del Karagumruk.

Non solo Juve, ma Pirlo potrebbe sfruttare l’occasione di qualche opportunità in Serie A. Squadre come Bologna, Sassuolo o Empoli vedono il futuro dei propri tecnici a forte rischio e il ‘Maestro’ potrebbe sfruttare una nuova chance e rientrare in Serie A.