Inter-De Zerbi, deciso il futuro del tecnico italiano

Ci sarebbero ancora contatti tra l’Inter e l’allenatore italiano, Roberto De Zerbi, ecco cosa avrebbe deciso il diretto interessato.

In casa Inter si è alle prese con un costante dilemma. Restare con Simone Inzaghi in panchina dopo una stagione che ha portato una Coppa Italia ed ha riportato l’Inter in finale di Champions League o cercare un probabile ma non certo salto di qualità, con l’idea De Zerbi che continua a piacere. Poche settimane fa in casa Inter c’era poco di cui discutere, ma adesso i risultati danno ragione al tecnico piacentino e quindi ci sarebbe quanto meno da riflettere.

Tra l’altro è da considerare anche un aspetto di cui spesso si tiene poco conto, ma che in realtà è fondamentale: le volontà dell’allenatore che dovrebbe in questo caso, arrivare. Inzaghi aspetta solo di capire cosa deciderà la società, mentre la risposta la deve dare proprio Roberto De Zerbi. E non è detto che il tecnico gradisca arrivare in questo momento.

La panchina dell’Inter è sicuramente di grande prestigio e in tanti vorrebbero sedersi, soprattutto dopo un’annata che ha portato i nerazzurri in finale di Champions, competizione che potrebbero anche vincere. Il prossimo anno l’Inter farà ancora la Champions, ma il futuro di De Zerbi è tutto ancora da definire.

De Zerbi-Inter: c’è una novità

Il tecnico ha fatto molto bene al Brighton, squadra appena qualificatasi per l’Europa League, ed a quanto pare, avrebbe già deciso dove allenare l’anno prossimo, ovvero in Premier League. Il fascino del calcio inglese per ora porterebbe l’ex calciatore a voler restare anche al netto di squadre importanti, appunto come i nerazzurri. De Zerbi ha più volte ribadito di amare la Premier. Ma attenzione, perché non c’è solo il Brighton a minacciare i nerazzurri.

Infatti ci sono diverse voci che accostano il tecnico italiano che ha allenato già anche lo Shakhtar Donetsk all’estero, ad altre squadre inglesi. In particolare, dalla Gran Bretagna è rimbalzata anche una possibile offerta da parte del Chelsea che ufficialmente, ancora non avrebbe scelto l’allenatore per la prossima stagione.

Nonostante ciò De Zerbi resta un nome papabile per la panchina nerazzurra, anche per il futuro meno prossimo. Il ds nerazzurro Ausilio gradisce il gioco del tecnico e lo avrebbe più volte segnato sul suo taccuino. Al momento Inzaghi resta all’Inter e De Zerbi al Brighton ma in futuro le strade di queste due parti potrebbero incrociarsi.