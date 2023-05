“Piazza pulita Juve”, c’è la firma di Conte

Dopo la sconfitta rimediata lunedì scorso contro l’Empoli di Zanetti, in casa Juventus bisogna registrare delle dichiarazioni importanti.

La Juventus sta vivendo sicuramente uno dei momenti più critici della sua storia. La ‘Vecchia Signora’, dallo scorso novembre, sta infatti navigando in acque sempre più tempestate a causa del caso plusvalenze e della cosiddetta manovra stipendi.

Il team bianconero, infatti, lunedì scorso ha subito la nuova penalizzazione della Corte d’Appello della FIGC di 10 punti per il filone che riguarda le plusvalenze. Ma quel giorno è stato contraddistinto anche dal capitombolo della Juventus di Massimiliano Allegri allo Stadio Castellani contro l’Empoli di Paolo Zanetti.

La Juventus, è stata di fatto travolta dai toscani, visto che ha perso con un secco 4-1. La prestazione fornita dagli uomini di Massimiliano Allegri contro l’Empoli, nonostante la notizia della nuova penalizzazione arrivata pochi minuti prima del fischio d’inizio del match Castellani, ha destato tantissime polemiche tra i tifosi della ‘Vecchia Signora’, e non solo. Un grande ex è intervenuto sul momento del club bianconero.

Juventus, importanti dichiarazioni di Ravanelli sulla squadra

L’ex attaccante Fabrizio Ravanelli, ai microfoni ufficiali di ‘calciomercato.it in onda su TvPlay’, ha infatti parlato così della gara della Juventus contro l’Empoli. L’ex calciatore ha sottolineato che non bisogna attaccare solo Allegri, ma anche i calciatori, rei di un atteggiamento poco degno. Ravanelli ha ricordato che la Juve è una maglia storica e non si può rappresentarla in maniera cosi indegna come fatto ad Empoli. Bisogna seguire esempio di Conte, liquidare le ‘mele marce’ e ripartire da chi è attaccato alla maglia bianconera. Bisogna fare ‘piazza pulita’.

Fabrizio Ravanelli si è soffermato sulla sconfitta della Juventus di Allegri contro l’Empoli (LaPresse) calciomercatoweb.itL’ex giocatore della ‘Vecchia Signora’, con cui ha vinto nel 1996 una Coppa dei Campioni, ha poi continuato il suo intervento sottolineando che Allegri è il primo a non essere felice di questa Juve e magari, in condizioni diverse, si sarebbe comportato diversamente. Ravanelli ha confermato: “A questa Juve manca senso di appartenenza, basta vedere il match di Siviglia. Alcuni giocatori hanno peccato di personalità e non penso che Allegri abbia chiesto alla squadra di giocare in quel modo dopo il gol del vantaggio di Dusan Vlahovic”. Tante polemiche su Allegri ma c’è anche chi difende il tecnico bianconero e attacca invece i calciatori, Ravanelli è senza dubbio uno di questi. La Juve non può e non deve essere questa.