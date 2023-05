Dalla Juve a Miss Svezia: le sue foto sono uno spettacolo

Clara Wahlqvist, fidanzata dell’ex calciatore della Juventus Niklas Bendtner, infiamma i social con la sua foto in bikini: fan impazziti

Nicklas Bendtner non passerà certo alla storia come uno dei migliori attaccanti che il calcio abbia mai visto, ma per quanto le sue prodezze in campo non siano certo memorabili, i suoi exploit fuori lo hanno reso una leggenda. Lord Bendtner, come è stato scherzosamente chiamato da alcuni dei suoi ex tifosi, è sempre stato infatti un personaggio sopra le righe.

Spesso protagonista di episodi controversi, negli ultimi anni è diventato famoso su internet per quanto accaduto durante la premiazione dello Scudetto 2012-13 con la Juventus. Relegato al ruolo di riserva, poco usato dall’allenatore Antonio Conte e autore di sole 9 presenze in campionato, durante la consegna della coppa il danese sembrava ben poco interessato alla medaglia quanto più alle ragazze presenti accanto al palco. E stavolta sembra aver rispettato in pieno il proprio nickname.

La fidanzata dell’ex attaccante di Arsenal e Juventus, infatti, è addirittura una ex Miss Svezia, candidata a Miss Universo in rappresentanza del proprio Paese: stiamo parlando di Clara Wahlqvist, modella e influencer da ben 50 mila followers su Instagram, che spesso manda in visibilio con foto che evidenziano tutta la sua bellezza.

Clara Wahlqvist fa impazzire tutti: la foto che scatena i fan

Una delle ultime, in particolare, ha scatenato il pubblico del web. La modella si è scattata un selfie in bikini nel quale mette in mostra tutto il proprio fisico perfetto, poco nascosto da un costume blu con fantasia e un pareo che ormai copre soltanto una minima parte.

Il post in questione ha creato grande entusiasmo tra i followers, che hanno tempestato di likes e commenti positivi la foto della ex Miss Svezia, confermando il fascino e l’appeal che Clara ha sul pubblico del web. La modella non è certo nuova a scatti di questo genere, che sono tra i più presenti e i maggiormente pubblicati sui suoi profili social.

Oltre a selfie e foto in cui mostra le proprie forme, Clara Wahlqvist è solita pubblicare immagini con le quali condivide con i followers la sua vita privata, tra cui la sua relazione con Bendtner e la compagnia del loro bellissimo cagnolino, una femmina di dobermann che è sempre al fianco della coppia nella loro vita di tutti i giorni. Come spesso durante la sua carriera, l’ex Arsenal e Juventus dimostra di essere un vero e proprio bomber, se non in campo, almeno fuori.