Bufera prima della Finale: rinnovo o addio immediato

A pochi giorni dalla tanto attesa finalissima si parla del futuro di questo fuoriclasse, che potrebbe lasciare la squadra in estate.

Mancano ormai pochissimi giorni ad uno degli appuntamenti più sentiti ed attesi per i tifosi italiani, in particolare quelli romanisti. Infatti mercoledì 31 maggio andrà in scena la finalissima di Europa League in quel di Budapest.

La Roma è riuscita a qualificarsi dopo un cammino trionfale, spesso in rimonta contro avversarie di gran livello. Affronterà nell’atto decisivo il Siviglia, una sorta di regina della competizione, un club che ha vinto ben 6 edizioni negli ultimi venti anni. Un amuleto che José Mourinho ed i suoi ragazzi dovranno provare a cancellare.

La finale di Budapest sarà l’ultimo atto di una stagione complicata sia per la Roma che per il Siviglia. Due squadre che sicuramente in Europa hanno dato dimostrazione di forza e continuità, mentre nei rispettivi campionati non hanno brillato troppo, tanto da far pensare entrambe a futuri cambiamenti strutturali.

Siviglia, Ocampos può partire: senza rinnovo sarà addio a titolo definitivo

Se dalle parti di Trigoria sono in molti ad avere apprensione per il futuro di Mourinho, non così sicuro di restare in giallorosso, anche a Siviglia c’è qualche questione da risolvere e da mettere in chiaro. In particolare in vista del mercato estivo. Infatti, secondo ultime indiscrezioni, uno dei leader della squadra andalusa potrebbe partire subito dopo la finalissima. Parliamo di Lucas Ocampos, esterno d’attacco argentino che ormai è considerato un punto fermo da parte del pubblico iberico.

Ocampos ha il contratto in scadenza a giugno 2024, dunque tra circa un anno esatto. Il Siviglia vorrebbe blindarlo con un nuovo accordo, ma l’ex Milan non è così certo di rinnovare con la squadra spagnola, magari coltiva la speranza di un ingaggio migliore altrove. Per questo motivo, senza una firma a breve, Ocampos potrebbe essere messo subito sul mercato.

Il d.s. Monchi (tra l’altro ex Roma) è pronto a chiudere i rapporti con Ocampos e con il suo entourage, mettendo in vendita l’argentino classe ’94. In realtà già l’estate scorsa era stato ceduto in prestito, con diritto di riscatto, all’Ajax. Ma gli olandesi hanno preferito interrompere anzitempo il titolo temporaneo rispedendo Ocampos al Siviglia a gennaio 2023.

Solo 6 presenze ufficiali senza reti per Ocampos in Olanda, mentre in Liga è rifiorito letteralmente dal momento del suo ritorno. Prima di prendere una decisione drastica e rifiutare il rinnovo col Siviglia, l’esterno d’attacco dovrà pensarci bene per non commettere errori di carriera.