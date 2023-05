Calciomercato, esonero ufficiale: il sostituto è Nesta

La stagione è agli sgoccioli, e per questo motivo molti club sono già all’opera per programmare la prossima annata così da non commettere gli stessi errori della scorsa. Ogni società, ovviamente, lo sta facendo a modo proprio, valutando tutte le necessità del caso prendendo anche, se opportuno, decisioni drastiche che possano giovare alla crescita del club e della squadra.

Questo è quanto sta succedendo in queste ore ad una delle prossime protagoniste in Serie B, che nelle scorse ore ha ufficializzato la separazione dall’allenatore. Già dalle scorse settimane era iniziata la ricerca del profilo al quale affidare la panchina, ed a quanto pare la scelta sarebbe ricaduta su Alessandro Nesta.

Calciomercato, cambio in panchina: scelto Sandro Nesta

La stagione di Serie B è appena terminata, ma la gran parte dei club del campionato cadetto già sono all’opera per programmare la prossima, così da alimentare il sogno Serie A. Rispetto a questa annata, comunque, ci potrebbero essere importanti cambi, soprattutto in panchina.

I ritiri delle squadre devono ancora incominciare, i giocatori è giusto che si godano delle meritate vacanze, ma il calciomercato degli allenatori in Serie B già si sta surriscaldando. Lo dimostra il fatto che una delle prossime protagoniste della serie cadetta, proprio nelle scorse ore, ha confermato la separazione dal tecnico che ha permesso la promozione dalla Serie C quest’anno. Un addio che potrebbe far male alla piazza ed ai giocatori, ma questo scenario era prevedibile visto che il club si è mosso con largo anticipo mostrando interesse nelle scorse settimane nei confronti di alcuni profili indicati come ideali per la panchina. La lista della dirigenza era ricca di nomi interessanti, ma alla fine la scelta è ricaduta su uno che la Serie B l’ha imparata a conoscere bene proprio da allenatore.

Stando infatti a quanto riportato da calciomercato.com, la Reggiana, neopromossa in Serie B, starebbe pensando ad Alessandro Nesta per sostituire mister Diana a partire dalla prossima stagione.

Reggiana, Nesta per il post Diana: ufficiale l’addio del mister

In queste ore la panchina della Reggiana è al centro di importanti notizie di calciomercato. Con una nota ufficiale diramata anche per mezzo social, il club granata ha infatti ufficializzato l’addio di Aimo Diana, che nonostante la promozione in Serie B era ai ferri corti con la società.

L’obiettivo della Reggiana nella prossima stagione sarà ovviamente quella di mantenere la categoria, ed è per questo che la scelta per la panchina potrebbe ricadere su Alessandro Nesta, che negli anni di Frosinone e Perugia ha ottenuto ottimi risultati da allenatore. Occhio però alla concorrenza, che potrebbe giocare un brutto scherzo agli emiliani.

Reggiana in pole per Nesta, ma c’è concorrenza

La Reggiana è il club che al momento stuzzica di più Alessandro Nesta, ma sull’ex giocatore del Milan c’è l’interesse anche di un altro club. Stando a quanto riportato da calciomercato.com, infatti, anche il Perugia ha mostrato interesse nei confronti Nesta, che ha già guidato tra il 2018 ed il 2019 i Grifoni.