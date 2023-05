Milinkovic-Savic, finalmente c’è l’annuncio ufficiale: addio Lazio

Parrebbe ormai giunta l’ora, Sergej Milinkovic-Savic potrebbe liberarsi dalla Lazio, parole che lo lasciano intendere.

La Lazio ha visto finalmente arrivare i frutti della scelta, Maurizio Sarri. Un buon primo anno di assestamento e poi eccolo, l’attuale secondo posto con tanto di arrivo in Champions League, già matematico. Una bella soddisfazione per i tifosi biancocelesti che di certo arriveranno più in alto in classifica di quelli della Roma. I cugini, potrebbero però riuscire nel finale ad arrivare tra le prime quattro o ancora meglio potrebbero entrare in Champions grazie alla vittoria in Europa League.

Meriti da dare assolutamente all’allenatore toscano, ma anche ai suoi pezzi migliori che Claudio Lotito non ha ceduto. Sono rimasti tutti, persino quel Luis Alberto che sembrava dovesse partire perché non consone ai dettami tattici di Sarri e che invece oggi, vede il suo score stagionale di Serie A, arrivato a 33 gare, 5 gol e 6 assist. Magari partirà a fine stagione, ma il calciatore ha ancora un’alta valutazione e visto la Champions potrebbe restare. Discorso ben diverso per un altro big della rosa.

Prestazioni e valutazioni altissime, quelle arrivate nel corso degli anni per Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista centrale che è all’ottavo anno nel club biancoceleste. Uno solo al Vojvodina, uno al Genk e poi l’arrivo a Roma da dove non è mai più partito. Di discussioni con Lotito ce ne sono state, col calciatore biancoceleste che non sempre è stato contento di dover restare, ambendo a qualcosa di più interessante dal punto di vista sportivo.

Addio Milinkovic: arriva l’annuncio ufficiale

Eppure, l’impresa di quest’anno dei laziali è passata anche per i suoi piedi che solo tenendo conto dei numeri del campionato hanno prodotto in 34 presenze, ben 7 reti e 8 assist. In totale però, i gol del serbo sono state ben 9, le sue prestazioni non sono andate al di sotto dei soliti standard, e le big non si sono dimenticate di lui. C’è un piccolo particolare però, il suo contratto scade a giugno del 2024 e la Lazio non può assolutamente permettersi di perderlo a zero. Quindi, senza rinnovo, in estate il calciatore potrebbe dire addio.

Ai microfoni di Sky Sport, ha parlato anche di questo, il Ds dei biancocelesti, l’ex attaccante albanese, Igli Tare. Il dirigente classe ’73 non si è sbilanciato troppo, ammettendo che a breve la società vorrà sedersi ad un tavolo per parlare col diretto interessato

Igli Tare sul futuro di Milinkovic Savic (calciomercatoweb.it – Ansa foto)“Quello che dico per me vale per lui, ha un legame molto forte, ha stima e rispetto di società e allenatore. Può succedere di tutto, anche che venga ceduto ad un altro club“, ha detto a chiare lettere il dirigente sportivo. Stavolta l’addio di Milinkovic-Savic alla Lazio, sembra davvero vicino.