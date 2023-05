Calciomercato: stanno comprando Neymar, tutto vero – L’Equipe

La storia d’amore tra Neymar e il Paris Saint-Germain è ormai ai titoli di coda. Assalto totale per il campione brasiliano, la verità dalla Francia

Una stagione completamente da dimenticare per Neymar. Prima la delusione al Mondiale in Qatar con il Brasile, poi il grave infortunio che l’ha tenuto fuori dalle varie competizioni con il PSG. Il suo addio ormai è già da tempo nell’aria.

Si era parlato anche di un suo possibile ritorno al Barcellona insieme a Messi, ma il prestigioso quotidiano francese L’Equipe ha rivelato le novità sul suo trasferimento. Neymar dovrà così lasciare il Psg per ritornare ad essere sorridente e felice come un tempo. L’ambiente parigino non farebbe più parte della sua carriera cercando così nuovi stimoli altrove. Il suo addio arriverebbe proprio in estate con un assalto decisivo dalla Premier League. Neymar è voglioso di ritornare in campo, ma starebbe così decidendo tutte le ipotesi al meglio.

Calciomercato, Neymar ad un passo dall’addio: ci siamo

Il suo infortunio risale al 19 febbraio durante la sfida contro il Lille del 19 febbraio. Subito è arrivata l’operazione ai legamenti della caviglia destra, ma sarà pronto alla grande per la prossima stagione.

Come svelato dal quotidiano francese L’Equipe, il Manchester United vorrebbe avere a tutti i costi il campione brasiliano Neymar. Un colpo da urlo in vista della prossima sessione di calciomercato estivo. Nelle ultime settimane il funambolico giocatore brasiliano è stato anche preso di mira dai tifosi, che l’hanno contestato duramente. Ora il suo obiettivo è quello di ritrovare il sereno andando via da Parigi. A Manchester ritroverebbe il suo compagno di Nazionale, Casemiro, che aveva fatto già in passato per convincerlo a sposare il progetto del Real Madrid senza successo.

Il futuro di Neymar non sarà più a Parigi con la sua volontà di cambiare aria. L’idea del tridente da sogno con Mbappè e Messi non ha dato i frutti sperati con la dirigenza del top club francese pronta anche a rivoluzione la rosa di Galtier. Un progetto che sta naufragando e, proprio per questo, bisognerà prendere le scelte migliori per il prosieguo del progetto PSG. Il campione brasiliano sarebbe entusiasta di competere in Premier League, che è considerato uno dei migliori campionati del mondo. La trattativa sarebbe già avviata con diversi top club inglesi, che hanno manifestato la volontà di acquistarlo.