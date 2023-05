Calciomercato: Balotelli torna in Serie A, sarà il “regalo” Champions

In sede di calciomercato arriva la notizia che infiamma la Serie A. Si avvicina il grande e clamoroso ritorno di Mario Balotelli in Italia. Sulle sue tracce sta muovendo passi importanti il club che vuole fare questo grande regalo ai propri tifosi per il ritorno in UEFA Champions League.

Con la stagione che ormai volge al termine ed i verdetti che, alla spicciolata, arrivano in maniera inesorabile, i club sono già al lavoro in maniera importante in sede di mercato. L’obiettivo, infatti, per tutti è quello di alzare l’asticella rispetto a quest’anno nella prossima stagione e di non farsi trovare impreparati. In virtù della qualificazione ormai fatta in UEFA Champions League, è in arrivo il grande regalo che può accendere i sogni dei tifosi. Mario Balotelli, infatti, è pronto a riabbracciare la Serie A sui palcoscenici che il suo talento merita.

SuperMario in Serie A

Il livello del nostro calcio continua a salire in maniera del tutto inesorabile. A conferma di ciò, c’è il fatto che ben tre italiani hanno raggiunto tre finali di coppe europee, vale a dire l’Inter in Champions League, la Roma in Europa League e la Fiorentina in Conference League. Per questo motivo sul mercato è vietato sbagliare ed ora si lavora al grande ritorno in Serie A.

La Lazio, infatti, come segnalato dal portale Transfermarkt, sta lavorando per riportare in Serie A Mario Balotelli. Alla squadra di Maurizio Sarri, infatti, manca una vera e propria alternativa a Ciro Immobile e l’ex Manchester City, Inter e Milan, per citarne solo alcuna, rappresenterebbe un vero e proprio affare. Il valore di mercato, secondo il noto sito, si aggira intorno ai due milioni di euro, così come il costo del suo ingaggio, rispetto agli anni d’oro, si è notevolmente abbassato.

Lazio, arriva Balotelli

Nell’ultimo periodo la carriera di Mario Balotelli ha preso una piega inaspettata. Dall’esperienza al Monza in avanti, infatti, fino a questo momento SuperMario ha deluso le aspettative sia all’Adana Demirspor che al Sion. Avere una nuova chance in Serie A potrebbe permettergli di rilanciarsi ed è altamente probabile che farebbe di tutto per rientrare nella sua casa natia. Per giunta lo farebbe per un grande club, con obiettivi importanti e con un allenatore come Sarri che potrebbe valorizzarlo.