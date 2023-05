Mihajlovic, sua moglie ancora in lacrime: il commovente omaggio

Arianna Mihajlovic non dimentica il marito Sinisa: il messaggio sui social commuove tutti i tifosi e i suoi fan.

Se hai tanto amato, e lo hai fatto davvero, profondamente, dimenticare è impossibile. Lo sanno bene tutti coloro che hanno avuto modo di legarsi con Sinisa Mihajlovic, un uomo che ha lasciato un segno indelebile nel cuore di tutti i suoi amici e familiari. In special modo in quello della moglie Arianna. Passano i mesi ma il dolore non si allevia nel suo cuore. Lo ha dimostrato la stessa vedova attraverso un ultimo post pubblicato su Instagram. Un omaggio strappalacrime che ha commosso tutti i suoi fan e i tifosi del compianto Sinisa.

E d’altronde che il ricordo di Mihajlovic sia ancora vivissimo nella mente e nel cuore di Arianna è naturale. Per ventisette lunghi anni sono stati insieme, l’uno accanto all’altro, inseparabili. Ventisette anni volati con la stessa rapidità di cortometraggio da Oscar. Insieme hanno costruito una famiglia numerosa e compatta, hanno avuto cinque figli (Viktorija, Virginia, Miroslav, Dusan e Nicholas). Insieme hanno goduto momenti di grande gioia, e hanno combattuto fino all’ultimo istante, senza arrendersi mai.

Una storia così grande, un amore così importante, resta per sempre nel proprio cuore. Non finisce mai, non muore mai. Eterno, sopravvive a ogni disgrazia, a ogni colpo basso del destino, anche alla lontananza fisica. Ed è per questo che, ancora oggi, a distanza di mesi, Arianna ha deciso di omaggiare il compianto Sinisa con un messaggio che non è passato inosservato.

Omaggio al lottatore Mihajlovic: il post della moglie commuove i tifosi

Sinisa se n’è andato, ucciso, ma non sconfitto, da quel brutto male, una forma di leucemia, che lo ha costretto negli ultimi anni di vita a un vero calvario. Nel cuore di tutti noi, come altri grandi campioni, da Paolo Rossi a Gianluca Vialli, non se n’è però mai andato. E ogni parola in suo ricordo è una parola ben spesa, soprattutto se pronunciata, o scritta, da chi lo ha conosciuto veramente. Per questo motivo l’ultimo post pubblicato su Instagram da Arianna ha commosso tutti. Ha riportato alla memoria quanto vissuto da Sinisa, ha descritto alla perfezione cosa siano stati i suoi ultimi anni ma anche cosa abbia significato lui nella vita della sua famiglia fino all’ultimo giorno.

“Quanto hai lottato per vivere“, ha scritto la vedova Mihajlovic, sottolineando come sia impossibile per lei dimenticare le sofferenze patite e l’immensa voglia di combattere messa ogni giorno in campo dall’ex calciatore serbo per avere la meglio sulla malattia.

Certe emozioni, certe sensazioni, ciò che ha potuto vedere con i suoi occhi, non potrà mai essere dimenticato. Per questo, il suo messaggio emozionante si è concluso con una promessa: “Rimarrai sempre nel mio cuore“. Un pensiero semplice e profondo, che ha commosso tutti i suoi fan e i tifosi del campione scomparso e ha portato a una naturale, e giustissima, pioggia di like.