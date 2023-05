Spogliatoio spaccato dopo l’eliminazione: “Non si parlano”

Caos dopo la dolorosa eliminazione in Champions League. Pare proprio che i due calciatori in questione siano l’uno contro l’altro.

Non solo il Milan. C’è anche un altro grande club europeo che si sta piangendo addosso in questi giorni, vista l’occasione mancata in Champions League. Stiamo parlando del Real Madrid, che ha mancato la qualificazione alla finalissima del 10 giugno.

La formazione di Carlo Ancelotti è stata letteralmente umiliata dal Manchester City, sconfitta per 4-0 all’Etihad Stadium e dunque rivelatasi stanca e demotivata, nonostante la grande tradizione in Champions dei ‘blancos’. Un k.o. rumoroso quello contro gli inglesi, che fra l’altro mette in discussione la permanenza dello stesso Ancelotti in panchina. Tra le maggiori accuse all’ex allenatore milanista spicca l’assenza dal 1′ minuto nel match di Manchester di Antonio Rudiger, lasciato in panchina a sorpresa nonostante la prova perfetta all’andata, in marcatura su Erling Haaland.

La stampa spagnola però svela il motivo per cui Ancelotti ha scelto di non schierare Rudiger dal 1′ minuto in Manchester Cty-Real Madrid di mercoledì scorso, scatenando l’indignazione di molti tifosi. C’è un motivo legato a fatti di spogliatoio dietro alla decisione. Infatti pare proprio che Rudiger abbia un cattivo rapporto con il collega Eder Militao.

Retroscena Real Madrid: storie tese tra Rudiger e Militao

Tra il tedesco ed il brasiliano c’è un vero e proprio muro: i due non si parlano, si ignorano e si stuzzicano a distanza, non hanno affatto legato da quando l’ex Roma e Chelsea è sbarcato la scorsa estate a Madrid. Dunque Ancelotti ha preferito non schierare in tandem in difesa Militao e Rudiger, preferendo riportare Alaba al centro della difesa e confermando l’adattato Camavinga come terzino sinistro. Solo panchina per il classe ’93 tedesco che non l’avrà sicuramente presa benissimo.

Ruggini tra Antonio Rudiger ed il compagno di squadra (Ansa) – Cmweb.it

Tra l’altro il motivo delle ruggini tra Rudiger e Militao risale proprio ai presunti trattamenti di favore che il brasiliano ex Porto riceverebbe da mister Ancelotti. Secondo quanto scrive il portale Elnacional.cat, Rudiger non è contento della gestione difensiva del Real, avendo ammesso a mezza bocca che il suo compagno di reparto fosse un ‘viziato‘, pupillo dell’allenatore e schierato titolare anche quando la sua condizione fisico-atletica risultava imperfetta.

Inoltre dopo la sconfitta per 4-0 all’Etihad Stadium, Rudiger avrebbe puntato il dito proprio contro il tanto odiato Militao. Nonostante lo spauracchio Haaland sia rimasto a secco, il difensore del Real è convinto che la prestazione insufficiente del brasiliano sia stata una delle cause del crollo in semifinale dei suoi.