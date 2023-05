Ds Juventus, colpo di scena: niente Giuntoli, l’annuncio di SKY

In attesa della sentenza sulle plusvalenze, la Juventus guarda al futuro e il nuovo ds potrebbe non essere Giuntoli. L’annuncio di Sky.

Giornata cruciale per la Juventus anche in chiave futuro. La sentenza sulle plusvalenze potrebbe condizionare le scelte dei bianconeri e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime ore per avere un quadro sicuramente molto più chiaro.

Ma il nuovo direttore sportivo potrebbe non essere Giuntoli. Secondo quanto riferito da Sky Sport, ADL non sarebbe intenzionato a liberarlo facilmente e per questo motivo la Juventus starebbe valutando altre opzioni. Le scelte saranno fatte nelle prossime ore e molto dipenderà anche dalle decisioni che prenderà la Corte federale d’appello.

Ds Juventus: cambia tutto, ecco chi arriva

Il matrimonio tra Giuntoli e la Juventus potrebbe non farsi. Elkann avrebbe individuato nel ds del Napoli il nome giusto per aprire un nuovo ciclo, ma De Laurentiis non sembra essere pronto a dare il via libera all’affare. Il contratto di un anno blocca un po’ la situazione e sono in corso le riflessioni del caso per capire meglio come comportarsi e se forzare la mano oppure evitare altre tensioni con il club partenopeo. Molto dipenderà anche dalla sentenza che arriverà nelle prossime ore.

Senza Europa, infatti, la Juventus potrebbe optare per una soluzione interna con Manna nuovo direttore sportivo e poi magari tornare su Giuntoli la prossima stagione considerando anche il contratto in scadenza. Naturalmente si tratta di una situazione assolutamente in evoluzione e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime ore per avere delle maggiori certezze.

Il nome di Manna è una ipotesi e quindi vedremo cosa accadrà nelle prossime ore. Al momento, come detto in più di un’occasione, la certezza è rappresentata dal fatto che ci sarà un nuovo direttore sportivo. E molto probabilmente la scelta definitiva avverrà al termine della stagione in corsa.

Ultime Juventus: Manna verso il ruolo di ds, Allegri vicino all’addio

La nomina del nuovo direttore sportivo porterà la Juventus anche a sciogliere i dubbi sul nuovo allenatore. Con Giuntoli molto complicata una conferma di Allegri visto che le ultime indiscrezioni confermano un tecnico non coinvolto in questa scelta.

Discorso diverso, invece, se si pensa a Manna. Il problema, però, è rappresentato dalle parole di Allegri nei confronti di Szczesny. L’uscita non è assolutamente piaciuta in società e per questo motivo l’ipotesi che sta prendendo piede è quella di una separazione a prescindere al termine di questa stagione.