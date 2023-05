Si chiude per Koopmeiners, lo prende una Big di Serie A

A due anni dalla scadenza del contratto una big di Serie A potrebbe pensare di strappare il cartellino di Koopmeiners all’Atalanta.

Stagioni altalenanti per l’Atalanta che a larghi tratti è apparsa visibilmente a fine ciclo. Dopo sette stagioni alla guida della Dea, per il tecnico Gian Piero Gasperini potrebbe essere giunto il momento di farsi da parte.

Anche se alla fine del campionato il club nerazzurro dovesse riuscire a strappare un pass per le prossime competizioni europee, Gasperini potrebbe pensare di separarsi una volta per tutte. Insieme al mister diversi giocatori potrebbero pensare di andare via. La filosofia del club è quella di vendere di fronte ad un’offerta con i fiocchi ed è per questo che si è iniziato a parlare con insistenza del trasferimento di Teun Koopmeiners. Centrocampista olandese acquistato dall’Atalanta al termine del calciomercato estivo del 2021.

Il suo cartellino è costato 14 milioni di euro. Ora ne vale molti di più. In questi due anni l’olandese è stato assoluto protagonista. Se il primo anno ha giocato 30 partite di Serie A segnando anche 4 reti, in questo campionato ha già messo a segno 7 marcature in 26 giornate. Chiaro segnale di come nonostante il periodo altalenante della Dea, in rosa ci siano comunque giocatori che sono riusciti a crescere in maniera esponenziale.

Svolta Koopmeiners, lascia l’Atalanta per una Big di Serie A: il DS lo aveva già adocchiato

Per questo Koopmeiners ha iniziato a fare gola a diverse big italiane. Con una, secondo il Corriere dello Sport, pronta ad affondare il colpo. Il contratto del classe 1998 cresciuto nell’AZ Alkmaar scadrà a giugno del 2025 ed è per questo motivo che il suo cartellino è valutato intorno ai 30 milioni di euro. In caso dovesse riuscire a venderlo per questa cifra, l’Atalanta guadagnerebbe più del doppio rispetto a quanto speso un paio di anni fa.

Ma in Serie A quando si tratta di comprare bene e di rivendere meglio l’Atalanta ha pochi rivali. Ora bisognerà capire se ci saranno gli estremi per il trasferimento al Napoli. I freschi vincitori del campionato vogliono farsi un regalo scudetto e Koopmeiners è diventato il profilo numero uno per rinforzare il centrocampo.

In attesa di capire quale sarà il futuro di Luciano Spalletti, tra il mister e la dirigenza ci sono state alcuni frizioni, il Napoli si è segnata il nome del venticinquenne olandese. Potrebbe essere l’ultimo regalo di Cristiano Giuntoli prima di andare via o il primo colpo del nuovo direttore sportivo. I partenopei fanno sul serio. Giuntoli era già sulle tracce del calciatore solo che alla fine l’ex AZ ha optato per l’Atalanta e il Napoli ha fatto altre scelte. Ora Koopmeiners può trasferirsi in maniera definitiva. Il calciatore è già pronto a salutare e a ringraziare i nerazzurri in cambio di un club che ha già strappato un pass per la prossima Champions League. Magari anche da protagonista. Proprio com’è successo quest’anno. Il calciomercato promette scintille.