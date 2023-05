Costume minuscolo: Giulia Provvedi toglie il fiato

Giulia Provvedi lascia a bocca aperta: il costume è minuscolo e la sua bellezza e le sue forme scatenano i follower

Definirla showgirl è forse eccessivo, ma Giulia Provvedi sta conquistando sempre più strada nel mondo dello spettacolo. Sempre più frequentemente la vediamo in tv; insieme alla sorella è stata protagonista dell’ultima edizione di “Avanti un Altro”, il programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Giulia e Silvia hanno fatto parte del “minimondo”, ponendo domande ai concorrenti quando chiamate in causa. Una stagione, insomma, ricca di successo per le due sorelle che su Instagram continuano a fare faville. Hanno quasi raggiunto il numero del milione e mezzo di follower e sono diventate a pieno titolo delle influencer. “Le Donatella”, questo il nome d’arte del duo, sono anche cantanti, con un album pubblicato e numerose collaborazioni con star della musica italiana e non solo, per un quadro davvero a tutto tondo nel mondo artistico.

Ovviamente, nel curriculum delle due non mancano di certo i reality; le due hanno partecipato e vinto L’Isola dei Famosi nel 2015 e poi tre anni dopo sono entrate nella casa più spiata d’Italia per partecipare al Grande Fratello Vip. La loro popolarità, però, è anche e soprattutto dovuta alla loro incredibile bellezza, sfoggiata a più riprese su Instagram. Affascinanti e con corpi sinuosi, seppur “modificati” dal chirurgo plastico, come ammesso in un’intervista recente da Silvia Provvedi.

Giulia Provvedi in bikini incanta: fan a bocca aperta

Entrambi, infatti, si sono sottoposte ad intervento al seno, per un risultato che sicuramente è apprezzato dai fan delle due sorelle. Corpi perfetti dicevamo, sfoggiati spesso in intimo oppure in bikini, fino ad osare perfino con topless per uno spettacolo da paura. Nell’ultima immagine pubblicata, Giulia ha lasciato davvero senza parole. La vediamo a bordo piscina, in tutto il suo splendore, in una fotografia che la ritrae perfettamente total body. Indossa un bikini davvero minimal e leopardato, decisamente aggressivo, forse anche per mostrare il suo lato più “selvaggio”.

Reggiseno classico che esalta il suo florido décolleté e lascia intravedere anche il tatuaggio della stella proprio lì in mezzo, mentre lo slip è minimal, molto sgambato tanto da lasciare ben in mostra gran parte del suo inguine, per uno spettacolo incandescente. “Ho trovato le pose giuste per slanciare il mio metro e 60” ha scritto nella didascalia, in un pieno di sensualità, con i lunghi capelli biondi sciolti oltre le spalle e lo sguardo penetrante.