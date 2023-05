Inter, colpo a sorpresa dal Real Madrid: scippato il Milan

L’Inter si appresta a vivere un finale di stagione particolarmente intenso, fra Serie A e finali di Coppa Italia e Champions League. Questo comunque non esonera la dirigenza nerazzurra dall’iniziare già da adesso a programmare la prossima annata, con l’obiettivo di rinforzare ancora di più, e completare, la rosa di Simone Inzaghi.

In ordine a questo Marotta ed Ausilio avrebbero in mente un paio di colpi importanti da mettere a segno nel prossimo calciomercato, uno dei quali potrebbe andare ad intaccare i piani dei cugini del Milan, che da tempo sono sulle tracce del giocatore che tanto piace all’Inter.

Calciomercato Inter, Milan beffato: colpo dal Real Madrid

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata dell’Inter, che punta a rinforzarsi nella prossima estate per riportare sulla sponda nerazzurra del naviglio il tricolore, raggiungendo e conquistando così anche la tanto ambita seconda stella.

Per farlo Marotta ed Ausilio dovranno lavorare tanto e bene, anche perché ci saranno diversi buchi da tappare, uno su tutti quello che lascerà vuoto in difesa Milan Skriniar. Per questo motivo uno degli obiettivi principali della dirigenza nerazzurra per il prossimo calciomercato è quella di trovare un sostituto all’altezza dello slovacco, così da rendere praticamente invalicabile la retroguardia di Simone Inzaghi. Sul taccuino di Marotta ed Ausilio ci sono i nomi di diversi giocatori interessanti che possano fare al caso dell’Inter, ma l’attenzione dei due nerazzurri si è posata su un giocatore in particolare e con il quale sarebbero già stati avviati i contatti.

Stando infatti a quanto riportato da Marca, l’Inter è pronta a chiudere per l’arrivo del difensore del Real Madrid nel prossimo calciomercato, beffando sul tempo il Milan che negli scorsi mesi aveva mostrato anche lui interesse nei confronti del giocatore.

Inter, ecco il sostituto di Skriniar: arriva dai Blancos

L’Inter è pronta a chiudere per l’arrivo in estate dal Real Madrid di quello che sarebbe stato indicato dall’area tecnica come il sostituto ideale di Milan Skriniar. Stando infatti a quanto riportato da Marca, la dirigenza nerazzurra sarebbe al lavoro per portare in Serie A Nacho Fernandez nel prossimo calciomercato.

Il difensore del Real Madrid rappresenta essere un vero e proprio affare per l’Inter, non solo perché porterebbe allo spogliatoio nerazzurro esperienza e mentalità vincente, ma anche perché sarebbe un’operazione a parametro zero, dove in pratica il club meneghino non dovrà fare altro che sborsare le commissioni all’agente del giocatore.

Nacho, ovviamente, non è l’unico nome presente sulla lista di Marotta ed Ausilio, ma al momento sembrerebbe essere il preferito per quanto illustratovi prima.

Inter-Nacho, si punta a chiudere a breve: le ultime

L’Inter ha intenzione di fare sul serio per Nacho Fernandez, come dimostrato anche da quanto riportato da Marca. Secondo il quotidiano spagnolo, infatti, il club nerazzurro avrebbe già avviato i contatti con l’entourage del difensore del Real Madrid per chiudere il prima possibile quest’operazione.