138 milioni per il doppio colpo: bianconeri sontuosi

Maxi blitz sul mercato della dirigenza per i due talenti blaugrana, l’enorme bottino alleggerirebbe il carico sulle finanze del club spagnolo

In tutti i campionati maggiori europei la stagione regolare sta per volgere al termine e se da una parte sono saltate fuori delusioni inaspettate per alcune delle big favorite, sotto molti altri aspetti club di piccola caratura hanno letteralmente brillato spazzando via i pronostici. È accaduto in Serie A, dove il Napoli si è laureato Campione d’Italia con diverse giornate d’anticipo, mentre i bianconeri della Juventus hanno subito tanti scivoloni favoriti anche dalle questioni di carattere finanziario e legale.

Allo stesso modo in Premier League, il Manchester City ha superato in classifica con un margine di pochissime lunghezze l’Arsenal, vera rivelazione del campionato. Grande risultato anche per il Newcastle che ha completamente ribaltato i pronostici. Risultati totalmente diversi rispetto ad un anno fa. La società inglese, a quel tempo, non era ancora sotto il controllo del fondo arabo ‘Pif‘. Un fondo, che, poco prima, era stato accostato all’Inter di Steven Zhang.

Insomma, con disciplina ed enormi investimenti, i ‘Magpies’ sono adesso terzi nel campionato inglese e davvero ad un passo dalla prossima edizione di Champions League. Un obiettivo storico e fortemente voluto, da accompagnare con una serie di buone operazioni di mercato volte a migliorare l’immagine e la qualità della rosa per il prossimo futuro.

Calciomercato, bianconeri alla pazza gioia: beffa Barcellona

Come rende noto il portale ‘Futbol Total’ in esclusiva, il Newcastle avrebbe già adocchiato diversi profili noti per rinforzare alcuni settori specifici della rosa a disposizione di Eddie Howe.

Il primo sarebbe il giovane talento spagnolo Ansu Fati, prodotto della cantera del Barcellona e reduce da una stagione particolarmente difficile agli ordini di Xavi. Vista la foltissima concorrenza nel ruolo di esterno offensivo, il calciatore ha avuto molto poca pazienza nei confronti dei dettami del tecnico ed ex leggenda blaugrana il quale, senza troppi indugi, non gli ha permesso di esprimere il suo massimo potenziale in qualità di titolare.

Così, da uomo che sforava i 100 milioni di euro di valore, è adesso appetibile per buona parte delle grandi potenze europee per meno di 60 milioni. Uno scalo di prezzo notevole, specchio del suo impiego marginale e il suo impatto nel campionato de La Liga. Allo stesso modo, la dirigenza inglese del Newcastle potrebbe accompagnare l’offerta per il talento con altri 80 milioni di euro destinati al cartellino del centrale francese Jules Koundé. Un bottino complessivo da almeno 138 milioni di euro.