Sampdoria: cambia tutto, svolta improvvisa

Sono giorni decisivi in casa Sampdoria. Per il club, però, presto potrebbe cambiare tutto. C’è stata una svolta improvvisa.

In casa Sampdoria si inizia a guardare con più fiducia al futuro rispetto a quanto successo nei giorni scorsi. I doriani, infatti, sono sempre vicini al fallimento, ma si apre una piccola speranza e vediamo se alla fine ci potrà essere la tanto attesa fumata bianca oppure assisteremo ad un passo indietro.

Secondo quanto riferito da Sampnews24.com, nelle prossime settimane si potrebbe assistere ad una svolta improvvisa in casa Sampdoria e tutto potrebbe cambiare. Naturalmente stiamo parlando di indiscrezioni che dovranno essere confermate e quindi vedremo cosa accadrà.

Sampdoria: svolta improvvisa, ecco cosa cambia

La retrocessione in casa Sampdoria è stata assolutamente digerita. Da ora in poi si dovrà iniziare a pensare con molta attenzione a come salvare il club dopo un periodo non assolutamente facile. Sicuramente non sarà semplice considerando che ormai manca sempre meno a quella deadline che rappresenta un vero e proprio incubo per i doriani.

Ma una speranza in queste ultime ore si è aperta e non ci resta che aspettare le prossime settimane per capire se tutto si potrà trasformare in realtà oppure si assisterà ancora una volta ad una brutta notizia. Stando alle ultime indiscrezioni, l’ultima proposta di Barnaba sembra essere quella giusta e il finanziere romano ha presentato anche un piano che riporterebbe la Sampdoria in Serie A entro due anni. In realtà ci sarebbe tra gli obiettivi anche una risalita immediata, ma si tratta di un compito non facile perché dovrebbero avversarsi alcune condizioni.

Ma il ritorno in Serie A sembra dare credibilità al progetto e per questo motivo siamo certi che un tentativo lo si farà magari per arrivare alla fumata bianca e consentire alla Sampdoria di diventare di proprietà di Barnaba e ritornare in poco tempo nel calcio che conta.

Ultime Sampdoria: il fallimento sembra essere più lontano

Il fallimento per la Sampdoria sembra essere più lontano anche se non assolutamente impossibile. I giorni per Barnaba sono contati e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro e capire su chi potrà contare la squadra doriana.

La speranza è quella di ripartire dalla Serie B, ma sono anche in corso altri ragionamenti. Vedremo cosa succederà e quali saranno le decisioni di Barnaba. Una cosa è certa: questi sono giorni decisivi per il futuro della Sampdoria e anche di Barnaba.