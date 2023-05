Vestito a rete e trasparente: Cecilia Rodriguez sontuosa

Una meraviglia, Cecilia Rodriguez che mette in mostra tutte le sue grazie con un vestito completamente trasparente.

Non è mai facile emergere quando si ha un nome troppo importante. E nel mondo dello spettacolo, specie in Italia, la bellissima Cecilia Rodriguez non ha certo trovato una strada in discesa, viste le aspettative per essere la sorella di Belen. Ma la meravigliosa modella sudamericana, ora è amatissima dal pubblico. Quasi appunto, quanto la sorella maggiore. I numeri e gli scatti social d’altronde evidenziano un dato chiaro.

Possiamo affermare di certo che anche la bella classe ’90, oggi è molto seguita anche all’estero e soprattutto a mezzo social. La bellissima Cecilia si è impegnata molto, riempendo il suo profilo Instagram di scatti mozzafiato, ed oggi eccola qui. Anche per lei adesso, i fan sono milioni e Chechu continua a non farli scappare, continuando a condividere contenuti da batticuore.

In fondo, anche qui parliamo di un fisico formidabile. La splendida trentatreenne è alta 170 centimetri e presenta misure come 87-62-89. Insomma, andando sul suo profilo o seguendola in televisione, di curve se ne ammirano senz’altro. E così da una strada difficile da percorrere, la splendida argentina si è ritrovata su una piena d’amore, proprio quella che ha conosciuto Belen al suo approdo in Italia. Ovviamente, anche Cecilia aveva iniziato a lavorare prestissimo come modella, nel suo Paese.

Vestito trasparente, Cecilia hot

Un po’ di tv, sorrisi e simpatia sui social e come detto, anche diverse foto piccanti che non guastano mai. La nativa di Pilar ci ha messo ben poco a far ricordare a tutti che in casa c’è anche lei. Di fatto, i follower Instagram adesso sono 4,7 milioni. Non proprio pochi, si direbbe. Per quanto riguarda la tv, lei era già conosciuta, ma tra il 2015 ed il 2017 ebbe il famoso ‘boom’, partecipando a due reality: L’isola dei famosi e il Grande Fratello Vip.

Da poco poi, ha scoperto il mondo della conduzione con Ex on the Beach – La rivincita degli ex, ma si prende sempre cura dei suoi social per non perdere mai il gran numero di seguaci. Su Instagram, il suo ultimo post è infatti di quelli che non si scordano. La sensualissima argentina, posa con un vestito trasparente che ne esalta le curve, tacchi alti ed effetto a rete, pazzeschi. Eccola che con un top stretto non fa dimenticare il suo lato A da sogno, ma più in basso le sue gambe infinite sono tutte scoperte. I più deboli ci metteranno un po’ a riprendersi, ma non è certo colpa loro. Cecilia è davvero da sogno e qui si è superata.